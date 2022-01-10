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美樂蒂粉紅咖哩、蛋黃哥雪崩甜點！全台最大「Hello Kitty主題餐廳」最萌新菜登場

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／Hello Kitty蘋果村親子餐廳提供
圖／Hello Kitty蘋果村親子餐廳提供

三麗鷗粉絲又有超萌新品可以打卡嘗鮮！位於苗栗的「Hello Kitty蘋果村親子餐廳」主打一系列角色造型餐點，配合新的一年即將於1/18正式推出2022最新菜色，由「美樂蒂粉紅咖哩飯」領軍共6款主餐，加上「蛋黃哥雪崩提拉」、「蛋黃哥迷你銅鑼燒們」、「大眼蛙冰淇淋香蕉船」等，從開胃前菜、主食到飯後美味乃至用餐環境，都能被可愛炸裂的角色包圍。

圖／Hello Kitty蘋果村親子餐廳提供
圖／Hello Kitty蘋果村親子餐廳提供

Hello Kitty蘋果村親子餐廳春季新菜單1/18上市，此次全新打造美樂蒂主題餐點，「美樂蒂粉紅世界」以主廚特調的粉紅咖哩醬搭配雞肉佐鮮蝦，還用法式蒜味粉紅麵包擺成美樂蒂的耳朵，呆萌視覺超療癒。「Hello Kitty叉燒豚骨拉麵」則以豚骨高湯配上厚切叉燒，讓大家坐享日式美味。

圖／Hello Kitty蘋果村親子餐廳提供
圖／Hello Kitty蘋果村親子餐廳提供

經典「布丁狗照燒雞腿排」、「大眼蛙青醬海鮮燉飯」、「Hello Kitty脆雞田園蔬咖哩飯」、「蛋黃哥牛肉燒肉丼」也同步開賣，另有韓式「半半脆皮炸雞」、沙拉等，甜點則有巧克力蛋糕體加上滿溢的慕斯「蛋黃哥雪崩提拉」、袖珍可愛的「蛋黃哥迷你銅鑼燒們」、「大眼蛙冰淇淋香蕉船」、「Hello Kitty甜心拼盤」，多款搶眼造型的美味陪伴大家度過春節前的日子。

圖／Hello Kitty蘋果村親子餐廳提供
圖／Hello Kitty蘋果村親子餐廳提供
圖／Hello Kitty蘋果村親子餐廳提供
圖／Hello Kitty蘋果村親子餐廳提供

餐點價位120元起，截至2/6若到店消費滿額500元，還可免費獲得一組3入的「蘋果村獨家紅包袋」，數量有限，送完為止。

Hello Kitty蘋果村親子餐廳
地址：苗栗縣頭份市中華路1355號1樓
營業時間：週二至週五11:00-20:30；週六日及國定假日11:00-19:30
備註：過年除夕至初三公休，2/4恢復正常營業

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