聽新聞
test
0:00 / 0:00
飯店吃到飽「4人同行1人免費」快閃2週！虎年限量好康，台北Buffet控先衝
台北饕客預備！飯店自助百匯吃到飽一直是許多人聚餐或吃大餐的好去處，隨著一波接一波的漲價潮，台北凱達大飯店反其道而行推出虎年限時優惠，即日至1/24平日到館內百宴用餐，即享「四人同行一人免費」，平均每人723元起就能無限爽嗑異國美食及海鮮，好康成人限定別錯過。
凱達大飯店百宴餐廳主打各式異國風美饌，餐廳裝潢也走時尚愜意風，即日起至1/24，每逢週一至週四午、晚時段以及週五午餐到店用餐，四人同行即有一人免費。雖第四人需要酌收原價10%服務費，加起來計算平均每人平日午餐只要723元，相較單人原價935元仍省下了212元。
百宴Buffet提供現切牛排、新鮮生魚片、海鮮冷盤區、特色料理、壽司、湯品、甜點等，統統都能吃到過癮，提醒大家專案每日限量50位，優惠無法併用。
原價收費：平日午餐大人850+10%、平日晚餐大人950+10%；假日午晚餐大人1050+10%
延伸閱讀：
．必勝客「1公尺長型披薩」浮誇開趴！還有肯德基「皮卡丘起司雞」、摩斯買1送1
．台北最好評「草莓燉奶」限定回歸！隱藏版綜合紫米更銷魂，正宗港式養生甜品必衝
．生肖屬「虎」5大限定優惠！下殺2折玩樂園、住飯店領千元、Buffet吃到飽全桌打折
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言