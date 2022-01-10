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飯店吃到飽「4人同行1人免費」快閃2週！虎年限量好康，台北Buffet控先衝

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
百宴自助餐廳餐點、裝潢示意圖。圖／凱達大飯店臉書專頁
百宴自助餐廳餐點、裝潢示意圖。圖／凱達大飯店臉書專頁

台北饕客預備！飯店自助百匯吃到飽一直是許多人聚餐或吃大餐的好去處，隨著一波接一波的漲價潮，台北凱達大飯店反其道而行推出虎年限時優惠，即日至1/24平日到館內百宴用餐，即享「四人同行一人免費」，平均每人723元起就能無限爽嗑異國美食及海鮮，好康成人限定別錯過。

圖／凱達大飯店臉書專頁
圖／凱達大飯店臉書專頁
圖／台北凱達大飯店官網
圖／台北凱達大飯店官網

凱達大飯店百宴餐廳主打各式異國風美饌，餐廳裝潢也走時尚愜意風，即日起至1/24，每逢週一至週四午、晚時段以及週五午餐到店用餐，四人同行即有一人免費。雖第四人需要酌收原價10%服務費，加起來計算平均每人平日午餐只要723元，相較單人原價935元仍省下了212元。

百宴Buffet提供現切牛排、新鮮生魚片、海鮮冷盤區、特色料理、壽司、湯品、甜點等，統統都能吃到過癮，提醒大家專案每日限量50位，優惠無法併用。

原價收費：平日午餐大人850+10%、平日晚餐大人950+10%；假日午晚餐大人1050+10%

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