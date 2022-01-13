台中不只有屋馬！全台第一家輸送帶燒肉店「札卡燒肉」　一個人也能吃超爽

糖糖又來訪札卡燒肉啦～這間位在台中的札卡燒肉可是全台第一間輸送帶燒肉店，主打一個人也可以吃燒肉的日式燒肉店，全新菜單新登場，新品干貝漢堡佐蟹膏蟹肉必點，還有麻油烤雞佛也是必點人氣招牌，台中好吃燒肉推薦～

快速來幫大家複習一下札卡燒肉的位置，就在台中西屯區福星北路上，靠近台中星享道酒店、逢甲商圈，獨棟日式建築，看起來相當氣派，隔壁跟對面就有收費停車場，交通非常便利。

札卡燒肉的裝潢非常氣派，採挑高設計，天花板上掛滿了竹編燈籠，充滿濃濃日式風格，燈光美氣氛佳，糖糖個人還蠻喜歡札卡燒肉的用餐氛圍。

札卡燒肉以個人吧檯式座位為主，每個座位區都有個獨立烤爐，而前方就是輸送帶，餐點會直接送到大家的座位前唷。

札卡燒肉除了吧檯式的座位，也有提供4-6人的座位區，適合家庭客或多人聚餐。

札卡燒肉這次換上新菜單，套餐方式有別於之前的套餐，燒肉均採單點方式，而套餐則是變成加購價，糖糖點的是松套餐+199元，多了主食、主廚泡菜、小菜、沙拉、湯品、飲品及甜點。

套餐的開胃小菜，裡頭包含主廚泡菜、涼拌牛舌、涼拌芥末章魚，糖糖還蠻喜歡吃札卡燒肉的涼拌牛舌，吃起來非常紮實，鹹香迷人，涼拌芥末章魚也不錯，帶有芥末的嗆辣風味，清爽又開胃。

套餐沙拉的醬汁有和風、胡麻及凱薩三種可以選擇，糖糖選的是凱薩醬，沙拉裡頭包含美生菜、玉米筍、紫洋蔥、番茄、紫番薯及海帶，搭配特製凱薩醬，最後還會刨上起司粉增添香氣。

湯品的部分有嫩鮮牛肉清湯及日式鮭魚清湯兩種可以選擇，糖糖選的是日式鮭魚清湯，上桌時會送上一盤生食級鮭魚及一壺熱湯，喝湯時再將熱湯倒進碗中，湯頭鮮甜回甘，鮭魚也相當軟嫩，鮮味十足。

一般套餐附上的主食是越光米飯或生菜，也可以另外加價29元升級成月見蛋蔥花飯，滿滿的翠綠蔥花，中間打上一顆生蛋黃，最後再淋上特製醬汁，吃的時候攪拌均勻，口感滑嫩，蔥香迷人。

熔岩起司牛肉捲

這道熔岩起司牛肉捲還蠻特別的，採用油花豐富的牛五花肉，中間包覆著法國麵包，一旁還附上起司醬，下烤網時起司醬也要記得一起拿下去烤唷，加熱過後的起司醬才會勘西唷。

將牛五花烤至微微焦香，逼出迷人的油脂，最後沾上起司醬享用，入口除了軟嫩多汁的牛肉，還多了香脆的法國吐司，伴隨著香濃起司，層次非常豐富，好吃不膩口。

口袋青蔥厚牛舌

之前吃過札卡燒肉的厚切牛舌還不錯，這次牛舌再升級，不只厚切，中間還塞入滿滿的蔥鹽，看起來相當誘人。

這道口袋青蔥厚牛舌可以請店家代烤，以糖糖的功力應該是無法將口袋牛舌烤成這副模樣，將兩面烤至焦香模樣，一入口就能感受到牛舌的爽脆及多汁口感，除了濃郁的牛肉香氣，還多了迷人的蔥香味。

伊比利豬梅花月見蛋

伊比利豬有別於一般的豬種，就是他可以不必烤至全熟，豬梅花取自肩胛部，油花分佈均勻，肥瘦各半，口感鮮嫩，香氣四溢，吃起來不會有豬腥味，還帶有獨特的香氣。

這道伊比利梅花豬旁邊還附上了一顆月見蛋，可以沾著伊比利豬梅花享用，多了蛋黃的香氣，口感更加滑嫩。

雞松阪／極上無骨牛小排

有著天然大理石紋油花的極上無骨牛小排，色澤鮮艷，烤至約五分熟，肉質鮮嫩又多汁，香氣十足。

雞松坂取自雞的頸背肉，口感多汁鮮脆，帶微微焦香，糖糖超愛這道雞松阪。

北海道干貝蟹膏

札卡燒肉新推出的北海道干貝蟹膏，採用北海道生食級大干貝，裡頭夾入厚厚的蟹膏級蟹肉，最後佐上魚子醬點綴，上桌就可以享用了，也可以下烤爐烤一下，糖糖是直接生吃，干貝軟嫩鮮甜，還吃的到濃郁的蟹膏香，一口直接塞進嘴裡就是爽快。

壺漬辣蟹醬牛肉

採用可愛的小甕盛裝，打開裡頭藏著驚喜，採用辣蟹醬下去醃漬的牛肋條，紅通通的模樣就知道醃的非常入味，裡頭除了牛肋條，還有香脆櫛瓜。

牛肋條吃起來軟嫩帶有需許嚼勁，醬香迷人，帶點微辣風味，讓人越嚼越香，糖糖還蠻愛這一道的。

和牛盛和（巧克力和牛／和牛角切／日本A5和牛雪花）

喜歡吃和牛的朋友，來到札卡燒肉一定要點這道和牛盛和，裡頭包含巧克力和牛、和牛角切及日本A5和牛雪花，擺盤超美。

巧克力和牛特別的地方就是讓日本和牛第三十個月開始每天餵上2公斤的巧克力，油花真的有夠美，肉質綿密柔軟，香甜多汁，除了牛肉香氣外，還帶有淡淡的焦糖香。

採用澳洲和牛切成骰子形狀，將四面烤至焦香模樣，一口一塊，咬下去濃郁的肉汁立刻在嘴裡爆開來，軟嫩鮮甜，讓人欲罷不能呀。

日本A5和牛雪花取自牛的胸腹部位，含豐富油脂，油花呈現雪花般紋路，肉質細緻鮮嫩，口感鮮甜，香氣十足。

起司冰心紫薯

上桌時是用鋁箔紙盒盛裝，看起來很普通，沒想到一開蓋可是會讓人大大驚豔，採用兩種不同起司搭配冰心紫薯，口感超綿密，吃的到紫薯的香甜及起司的香濃，每一口都超勘西。

麻油雞佛

火鍋吃過雞佛鍋，熱炒吃過炒雞佛，就是沒吃過烤雞佛，札卡燒肉的雞佛不只一種顏色，裡頭包含兩種溫體雞的雞佛，一份是五顆，一旁附上麻油，烤的時候先將麻油拿下去烤，接著將雞佛烤至八分鐘，接著放入麻油下去炸幾秒就可以享用囉。

瞧瞧這油亮亮的雞佛，看起來就相當可口，肥嘟嘟模樣，咬下去還會爆汁，吃起來帶有迷人的麻油香氣，不會有可怕的腥味，就連平時不太吃雞佛的朋友都很愛呢。

蝦與小捲泰式醬

裡頭包含兩隻小捲及四隻草蝦，旁邊附上店家特製的泰式醬汁，可以搭配烤海鮮享用。

糖糖很推札卡燒肉的小捲，肉質非常彈牙，鮮味十足，單吃美味，搭配泰式醬汁，多了酸甜滋味，更加爽口解膩。

寶藏和牛

這道超浮誇的寶藏和牛也是來到札卡燒肉必點的招牌之一，一樣採用輸送帶送上桌，畫面超吸睛，打開寶箱，裡頭還會慶煙呢。

打開寶藏裡頭藏著日本A5和牛，油花細緻豐富，燒烤至5分熟，入口即化的美味，讓你吃一口就愛上。

荔枝烏龍

入口除了烏龍茶香，還伴隨著荔枝的香甜氣息，回甘順口，清爽又解膩。

甜月亮義大利手工冰淇淋／烤布蕾

札卡燒肉的甜點是審計新村的人氣店甜月亮義大利手作冰淇淋及手作烤布蕾，冰淇淋口味依當天為主，糖糖今天吃到的是綜合野莓，酸酸甜甜的，還可以吃到微微莓果果粒，札卡燒肉的手作烤布蕾糖糖還蠻喜歡的，上頭帶有脆脆的焦糖，底下蛋香迷人，口感超綿密。

喜歡喝清酒的朋友，札卡燒肉也有推出辯天系列清酒，價格位在800-3000元

（喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中好吃燒肉推薦，一個人想吃燒肉不必到處揪人，札卡燒肉提供吧檯式個人烤爐的座位區，一人來也可以悠閒地好好享用美味燒肉，營業至凌晨一點，喜歡吃燒肉的朋友趕緊筆記起來～

札卡燒肉

電話：04-24519686

地址：台中市西屯區福星北路7號

時間：17:00~01:00

臉書：https://www.facebook.com/zaka4134/

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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