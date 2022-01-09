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丸亀製麺買一送一！另有15元開運紅包享「免費烏龍麵」、吃麵送100元折抵金

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
左圖為豚骨烏龍麵，右圖為最新上市的韓式辣拌烏龍麵，下方還放有整片切達起司。圖／丸亀製麺官網
左圖為豚骨烏龍麵，右圖為最新上市的韓式辣拌烏龍麵，下方還放有整片切達起司。圖／丸亀製麺官網

日系烏龍麵的台灣鐵粉要筆記！全球最大烏龍麵連鎖品牌「丸亀製麺」即將推出一系列快閃優惠，包含1/10限定指定品項買一送一、1/11特價開吃再送100元折抵金，還有15元加價紅包袋領免費烏龍麵好禮，3大好康請收。

圖／丸亀製麺官網
圖／丸亀製麺官網

來自日本的「丸亀製麺」主打彈牙口感的手打麵條，而為歡慶「美麗華大直店」開幕，品牌以暢銷款豚骨烏龍麵為促銷主角，1/10 11:00至12:00、17:00至18:00期間到該店出示丸亀LINE好友加入畫面，即享獨家買一送一，大口開喝濃醇湯頭配豬肉、半熟蛋及烏龍麵。每碗原價129元，如今免65元就能吃到。

而當天起全台門市也將開賣新春限定紅包袋，凡購買任一款烏龍麵，即可以15元加購，每袋將附有專屬開運籤，獎項有「番茄雞肉烏龍麵」免費吃、「購買任一烏龍麵送炸雞乙份」、「購買任一烏龍麵送溫玉或滷蛋」，中獎率100%超划算。

圖／丸亀製麺臉書專頁
圖／丸亀製麺臉書專頁

此外，1/11時也可加入官方LINE好友，領取筷吃丸亀日電子優惠券，用99元特價吃價值134元的「番茄雞肉烏龍麵」，每券限用一次

，優惠無法併用。而1/11當天只要至官方臉書指定貼文留言處，上傳筷吃丸亀日烏龍麵及交易明細單的照片，即有機會獲得100元現金抵用券100元，下個月的筷吃丸亀日即可直接折抵使用，預計抽出兩名幸運兒。

圖／丸亀製麺官網
圖／丸亀製麺官網

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