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必勝客「1公尺長型披薩」浮誇開趴！還有肯德基「皮卡丘起司雞」、摩斯買1送1

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／必勝客、肯德基提供、摩斯漢堡官網
圖／必勝客、肯德基提供、摩斯漢堡官網

速食控站出來！必勝客每檔期不定時推出創意口味及造型披薩，最新打造的浮誇級「一公尺派對巨飽盒」更是挑戰極限，一份套餐提供方形披薩、紙包筆管麵及5款副食，讓大家聚餐又有新花樣可以打卡，還能飽到天靈蓋；而肯德基配合春節也新推「金海派富貴起司雞」，更加碼贈送寶可夢特典卡、造型紅包袋；摩斯漢堡亦有套餐特價及咖啡買一送一，三大品牌限定新品及優惠請收。

必勝客「一公尺派對巨飽盒」1/11上市

必勝客全新推出長達「一公尺派對巨飽盒」，超猛的套餐附3個經典口味大比薩、2份指定口味紙包筆管麵以及5份副食如BBQ烤雞8翅8腿、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球8個、黃金和風鱈魚塊8個，每套1998元可以多人分食超滿足。限量品項即日起至1/10開放PK APP會員早鳥預購，活動期間再加贈一瓶1.25L可樂，1/11起開放取餐，售完為止。

限量上市的一公尺派對巨飽盒每套1998元。圖／必勝客
限量上市的一公尺派對巨飽盒每套1998元。圖／必勝客

紙包筆管麵口味為波隆那牛肉、奶油雞腿排、羅勒雞腿排三選二，披薩為方形鬆厚餅皮，另外提醒大家全台50家分店限定、僅開放外帶取餐，建議開車自取才能好好安置一公尺爆量組合。

肯德基「金海派富貴起司雞」1/11上市

肯德基「金海派富貴起司雞」預計販售至2/28。圖／肯德基提供
肯德基「金海派富貴起司雞」預計販售至2/28。圖／肯德基提供

肯德基2022年特別新推「金海派富貴起司雞」，以金沙海鮮風味醬撒上帕瑪森起司，每口還能吃得到濃郁海味。更特別的是，因應此次品牌首度聯手「寶可夢傳說 阿爾宙斯」，1/11起購買指定新品套餐時，包裝將有春節造型的可愛皮卡丘及伊布，更可免費獲得紀念遊戲上市聯名Logo先行版特典卡，包含木木梟、火球鼠、水水獺三款隨機發放，贈完為止。

另外，1/24至1/30購買指定套餐，則能獲得寶可夢2入裝超限量紅包袋，每個套餐贈送一份，送完為止。

摩斯漢堡限時3天咖啡買一送一

摩斯漢堡1/20至1/22推出咖啡買一送一。圖／摩斯漢堡官網
摩斯漢堡1/20至1/22推出咖啡買一送一。圖／摩斯漢堡官網

摩斯漢堡1/10至3/6推出過年餐點特價，其中「新春歡聚點心盒」含2支和風炸雞、2份金魷魚薯餅組、2份小薯、2杯大冰紅茶，「新春雞塊點心盒」則含30塊摩斯雞塊及2杯大冰紅茶，一律特價299元，最高現賺110元。不僅如此，咖啡控也可在1/20至1/22期間獨享大杯摩斯咖啡買一送一好康，稍微安撫補班的憂鬱心情，截至2/28的每週一亦有澳式黑咖啡2杯89元優惠價，幫小資族提神。

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