一人200元爽嗑澎湃年菜！高CP值宅配6道年菜組　萬巒豬腳、豬肚排骨湯上桌

每到過年吃個年夜飯，不管幾人，好像一人沒有500元吃不到什麼好東西？試試超高C/P值的2022台畜六六大順年菜六道組！萬巒豬腳、獅子頭、梅干扣肉 、鹽麴五花肉、傳統燉豬腳 、胡椒豬肚排骨湯，超澎湃上桌，這樣6-8人份1388元，算起來一人只要200元，使用優惠代碼再折100元，整個價格親民到破表！也難怪每到過年訂購的小資族、小家庭超級多！過年想省荷包又想吃得澎湃，真的該訂起來～

上超商、超市買肉、買火腿等加工肉品，沒有人不知道台灣肉品大廠台畜吧？在台灣經營超過半世紀的台畜，以生鮮肉品、加工肉品聞名！但大家可能不知道，台畜也有出年菜喔！運用自家高品質肉品製作出經典又平價的冷凍宅配年菜，回家只要加熱就上桌。豬肉料理皆是選用國產豬，讓大家吃得方便又安心！這次搶先替大家開箱每年都超熱賣的經典年菜：台畜六六大順年菜六道組！

2022平價宅配年菜推薦：台畜年菜六道組

台畜年菜一率採冷凍宅配，而且～不得不說，接過這麼多宅配冷凍年菜，台畜宅配年菜的的擺放是我看過最整齊的。

台畜六六大順年菜六道組如其名，有六道菜色，但大家看著圖可能想說，不對，明明有七樣！沒錯，眼睛很利！右上角的手工水餃是訂購指定年菜組合，加碼的早鳥限定好禮！(送完為止喔！)

台畜年菜正正方方的盒子拆開後都是真空包裝的肉品，基本上除了鹽麴五花肉是生肉，煎過才能上桌，其餘用微波、電鍋、一般鍋稍微加熱，都可以輕鬆上桌，對，只要會加熱就好。

萬巒豬腳比較特別，除了豬腳本身還有附上搭配的醬汁。

台畜六六大順年菜六道組主打「簡單上桌」，加熱不需要繁複的技巧，基本上電鍋、微波爐或是稍微倒入鍋中加熱一下就完成，過年圍爐那天拜拜忙一整天，省下時間一小時就能讓所有年菜都上桌！

跟大家分享2022台畜六六大順年菜六道組有什麼精彩的菜色吧！

萬巒豬腳 （1200g）

我爸在切台畜的萬巒豬腳時就說：天啊～很大份很真材實料欸！

畢竟台畜這萬巒豬腳有足足1.2公斤，拿起來份量感十足，切完也是一大盤。

豬腳的皮薄但帶Ｑ勁，以中藥和辛香料滷得超入味，其實單吃就很好吃了欸！

不過，萬巒豬腳更重要的還有醬汁～推薦搭配這個豬腳附的蒜味醬油，整個超涮嘴！不誇張，我爸媽說這個比我們半年前路過萬巒買的還要好吃！

紅燒獅子頭 （600g）

紅燒獅子頭是每年我們家娘家聚餐必定出現的年菜菜色！！這次看到台畜2022六六大順六道年菜組有這道，全家都超級興奮的啊啊啊！

台畜紅燒獅子頭有大概6-7顆料很實在的獅子頭及超香的紅燒湯汁，很適合自己隨意加上白菜、香菇、紅蘿蔔等蔬菜。

這個獅子頭是用豬前腿肉製作，肉料扎實，口感帶Ｑ勁。獅子頭醬汁煮過白菜、香菇和紅蘿蔔後也變得挺鮮美，年夜飯這樣上桌也非常澎湃。

梅干扣肉（500g）

以往都要費工熬煮的梅干扣肉，這次台畜2022六六大順六道年菜組替大家省下熬煮幾小時的時間，退冰電鍋蒸一蒸或隔水加熱就能上桌。

台畜的梅干扣肉以客家口味製作，味道蠻經典的，跟我在高雄美濃吃到的傳統客家梅干扣肉味道很近唷！肉選得不錯，梅干菜鹹香沒有臭蒲味，還蠻下飯的！

鹽麴五花肉 250g

這個收到時是整條豬五花真空包裝，依照喜好切成自己喜歡的厚度，我們家喜歡厚一點，煎好後切成很像外面原住民烤豬五花的0.3公分厚度。

這個豬五花還蠻特別的！天然鹽麴取代精鹽，將帶皮五花肉醃漬。比起一般的鹽烤豬五花，鹽麴帶點甜鹹，還有一個發酵香氣，蠻特別的。

傳統燉豬腳 （600g）

這個是很台灣味的媽媽牌燉豬腳！講真的，看到包裝時期待沒有很高，但加熱完上桌，我爸直呼這香氣不輸給老媽燉的～

以紅燒燉法，醬油、甘草、冰糖、蒜頭、紹興酒燉煮，即使我們拿回來複熱，豬腳醬汁紹興酒香氣依舊很明顯～豬腳燉煮入味又軟嫩，順便告訴大家！那醬汁不要倒掉，隔餐還可以拌麵線，這豬腳醬汁拌麵線超～銷～魂！！拜託大家一定要試試拿這滷汁拌麵線。

胡椒豬肚排骨湯 (1200g/包)

香港每到冬天或過年超夯的湯品，耗時費工，之前在家煮過一次後就放棄～台畜這道胡椒豬肚排骨湯選用國產豬肚，去腥工序做得蠻徹底的，吃起來沒腥味，同時還特選排骨腩排兩旁帶肉部位與原粒白胡椒一起慢火細燉數小時。隨便一撈都是這樣滿滿的豬肚和排骨！

帶白胡椒辣味的乳白色湯頭還不錯！如果以大飯店來比有失公平，但如果以這價位的年菜套組來說，這湯還不賴，重點是只要稍微倒入鍋加熱就可，甚至再懶一點，微波也可以輕鬆上菜。

預定指定年菜早鳥加碼贈送 手工水餃

預定2022台畜指定年菜組，早鳥加碼贈送手工水餃一包！本來想說贈送的東西應該不大一包，結果還蠻大的，哈哈哈～

重點是！這個冷凍水餃跟我想像不同，不是機器包，是手工水餃耶！而且煮完後份量超大顆，大概是賣5塊錢水餃店的size！

台畜的豬肉本來就有水準，加上餃子大，餡料飽滿，高麗菜清甜，以贈送的手工餃子來說根本超划算！！

台畜 2022 六六大順 六道年菜組 評價

以6-8人份量的宅配年菜組來說，台畜 2022 六六大順 六道年菜組份量和價格可以說是親民到誇張！以六人吃來算，一人分下來250元都不用……重點是主打超多肉肉上桌～平價又澎湃！推薦給小資族、現代小家庭＋阿公阿嬤的小團圓年菜聚餐啦！

台畜 2022 六六大順 六道年菜組 訂購資訊

【年菜購買連結】https://bit.ly/3dsKOaQ

【美食好芃友】訂購優惠代碼：angelala

＊年菜組合100元優惠碼可使用一次，

2022年01月31日前有效。

台畜購物網：https://shop.tham.com.tw/

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文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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