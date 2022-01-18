買年貨囉！虎虎哈喜新春年貨網購節登場 大獎8888元等你抽

【旅奇傳媒/編輯部整理】邁入2022年，接著準備迎接虎年的到來，適逢各大企業準備春節送禮的檔期，臺中市政府農業局結合網路電商普利共好商城推出了2022虎虎哈喜新春年貨網購節。

農業局表示，臺中是全台椪柑產量最大、種植面積最大的地區，生產出的優質椪柑具有多汁、筋膜細緻、甜度高之特性，深受消費者喜愛，去年新春好禮季為臺中市的優質農產創造不錯的佳績，今年春節送禮季也趁勝追擊，推出超多優質專案，更有多種家電提供抽獎，只要購買活動專區商品登入訂單編號，就有機會將最大獎8888元的商城農幣拿回家。滿滿的誠意就是希望臺中市的農產品能在年節強檔打出漂亮的成績。

「虎虎哈喜年貨網購節」記者會上精彩的表演。 圖：臺中市政府農業局／提供

本次活動結合臺中市所有農漁會農產，除了象徵大吉大利的豐原柑橘鮮果禮盒外，還有過年過節最常用到的香菇禮盒，以及多款農產禮盒，在農業局與各地區農漁會的把關下，讓消費者買的安心、吃得放心、送的開心。

今年普利共好商城更加碼推出農產大幅袋，每箱福袋都裝有超值農產，內容物都超過市值超划算，且福袋內均附有一張紅包刮刮卡，從100點起跳，運氣好的可以刮中500點或800點的農幣紅包，最大獎是讓您吃好吃滿一整年的霧峰香米5公斤包裝(24包)。同時也邀請蔡季芳老師用在地優質農產品教大家輕鬆煮出過年大菜。

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