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星巴克好粉嫩！ 超難搶的Stanley櫻花粉聯名系列回歸，6款煙粉色甜心不鏽鋼杯、餐具、收納箱開搶

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
星巴克Stanley聯名系列。圖／星巴克
星巴克Stanley聯名系列。圖／星巴克

星巴克超萌虎年系列商品後，再度帶來最時尚、最為風靡的「星巴克、Stanley聯名」搶在櫻花季來臨前回歸上市，全系列6款商品為台灣限定，於1/12全門市販售，當天凌晨即能在線上門市搶購，這回選用煙粉色配搭海藍色超粉嫩，星巴克鐵粉們少女心準備噴發了！

星巴克Stanley聯名系列。圖／星巴克
星巴克Stanley聯名系列。圖／星巴克

於去年造成討論話題的「星巴克、Stanley櫻花粉聯名系列」，今年再度強勢回歸，選用輕甜的煙粉色，與廣闊靜謐的海藍色作組合，除了經典造型的「16OZ與500毫升」不鏽鋼杯之外，還加碼新增「17OZ與20OZ」兩種容量的不鏽鋼吸管杯，無論是健身、運動，外出野餐或露營，都是絕佳選擇。

STANLEY甜心不鏽鋼餐食罐組，售價$1,580。容量：946毫升(大)、651毫升(中)、414毫升(小)。圖／星巴克
STANLEY甜心不鏽鋼餐食罐組，售價$1,580。容量：946毫升(大)、651毫升(中)、414毫升(小)。圖／星巴克

STANLEY甜心收納箱，售價$2,480。容量：9.5公升。圖／星巴克
STANLEY甜心收納箱，售價$2,480。容量：9.5公升。圖／星巴克

這次6款聯名商品，除了兩種不同容量的不鏽鋼吸管杯、全新首發3種不同容量的「不鏽鋼餐食罐組」，大中小三個尺寸，每個都附有海洋藍上蓋，分裝食物、外出風格露營最適合，以及大容量的「STANLEY甜心收納箱」，9.5公升空間美觀又好收納。

星巴克Stanley聯名系列。圖／星巴克
星巴克Stanley聯名系列。圖／星巴克

STANLEY甜心16.9OZGO不鏽鋼杯，售價$1,350。容量500毫升。圖／星巴克
STANLEY甜心16.9OZGO不鏽鋼杯，售價$1,350。容量500毫升。圖／星巴克

STANLEY甜心17OZ不鏽鋼吸管杯，售價$1,450。容量17OZ。圖／星巴克
STANLEY甜心17OZ不鏽鋼吸管杯，售價$1,450。容量17OZ。圖／星巴克

STANLEY甜心20OZ不鏽鋼吸管杯，售價$1,650。容量20OZ。圖／星巴克
STANLEY甜心20OZ不鏽鋼吸管杯，售價$1,650。容量20OZ。圖／星巴克

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