生肖屬虎「全桌85折」飯店吃到飽、春節用餐免100元！全台5家Buffet好康盤點

隨著2022年開啟，各大飯店吃到飽也有全新方案登場，今天為大家盤點全台5家飯店的Buffet優惠，不僅有應景的屬虎「全桌85折」，也有包吃包住免2000、壽星5折吃等等，一月聚餐清單更新時間到。

台北石門福華HOVII KITCHEN

餐廳260坪座位全面開放，海鮮餐檯供應每日現流螃蟹、白灼蝦等海味。圖／石門福華提供

為歡慶虎年來臨，台北石門福華館內HOVII KITCHEN特別祭出新活動「虎虎生風」週末限定自助晚餐，即日起至3/31為止，只要生肖屬虎（出生西元年1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010），每週五、六晚即享「全桌85折」優惠，還能使用100元餐飲抵用券，最高現省227元，單次限用1張折抵使用，抵用券數量有限送完為止。

HOVII KITCHEN餐廳設有六大料理餐檯，「現切肉檯區」、「鮮蔬沙拉與冷盤區」、開胃菜、現做熱食應有盡有。圖／石門福華提供

雖然農曆春節1/29至2/5不適用，官方也在該期間打造專屬活動，活動期間到店消費，即可參加「紅包抽抽樂」，內含75折、8折、85折至9折優惠，最高還有每日限量一組的1折，開放當日現場折抵，等於大獎幸運兒有機會以98元大啖炸蝦、鮭魚、肋眼牛排等好料。而1/29至2/2到店則有福氣抽獎，獎品包括雅緻雙人房住宿券5組、500元餐飲抵用券5組、HOVII熊100公分大玩偶乙隻等。住宿券及餐飲抵用券每日各抽1組，獎品數量有限送完為止。

虎虎生風專案活動日期：即日起至2022/3/31用餐時間：每週五、六17:30-20:00收費標準：成人850元+10%、110-140cm 500元+10%、110cm以下兒童免費

虎年迎春專案活動日期：2022/1/29至2022/2/5 17:30-20:00收費標準：成人888元+10%、110-140cm 550元+10%、110cm以下兒童免費

台北喜來登飯店

台北喜來登十二廚Buffet下午餐近期一口氣漲價500元，但強調升級午、晚餐頂級料理，讓粉絲不分時段都能大快朵頤。圖／台北喜來登大飯店官網

台北喜來登十二廚餐廳下午餐時段全新供應爐烤美國肋眼牛排吃到飽、每人半隻上湯蠔油龍蝦，還有各式三點蟹、旭蟹、白蝦等海鮮與現場料理，加上甜點及新登場的「七層雙色巧克力噴泉」，單吃下午茶一人1290+10%。

不過配合即日開賣的「豪饗下午餐」方案，下殺2折3888元，一人平均只要1944元，截至3/31為止每週一至週四晚雙人入住，不只有十二廚下午餐吃到飽兩客，還能在飯店免費暢看付費電影、使用會館三溫暖、健身房等設施，亦可累計萬豪旅享家積分，農曆新年期間、228連續假期不適用。

豪饗下午餐活動日期：即日起至3/31（預訂至3/29）收費標準：3888元（含稅和服務費）

礁溪長榮鳳凰酒店

礁溪長榮鳳凰酒店鳳凰軒為宜蘭首家粵菜、港點飯店吃到飽。圖／長榮鳳凰酒店官網

礁溪長榮鳳凰酒店即日起至2022/12/31推出新好康，當月壽星凡至「鳳凰軒」用餐，即享7折優惠，原價968元直接現賺290元，平日午、晚餐限定。而館內「桂冠自助餐廳」也有當日壽星5折優惠，還加碼免費點心房主廚特製泥石流生日蛋糕，訂位時事先告知即可。另外身心障礙人士也能獨享半價開吃，不分平假日、午及晚餐時段均適用，以上優惠無法併用。

活動日期：即日起至12/31收費標準：「鳳凰軒」成人880+10%、7至12歲兒童450+10%、6歲(含)以下幼童免費「桂冠自助餐廳」1180+10%

台中長榮桂冠酒店

台中長榮桂冠酒店「咖啡廳」自助百匯主打各國料理吃到飽。圖／台中長榮桂冠酒店官網

台中長榮桂冠酒店截至12/30可享壽星專屬75折優惠，當月壽星凡至館內百匯美饌「咖啡廳」用餐即打折，同行還有9折，一次可達10人，生魚片、海鮮、沙拉、甜點統統都有，揪團慶生也超省錢，特殊節日如春節、母親節、聖誕燈不適用。另外，65歲以上的民眾也同享75折敬老促銷，以上活動均加收原價10%服務費。

咖啡廳收費標準（+10%）平日午餐：成人880、兒童580、幼童250；平日晚餐成人950、兒童620、幼童290假日午晚餐：成人1050、兒童680、幼童330下午茶：每位850、兒童580、幼童250

台南大員皇冠假日酒店

元素餐廳日料區琳瑯滿目。圖／台南大員皇冠假日酒店官網

台南大員皇冠假日酒店「元素餐廳」供應近百道中西料理，截至12/30同樣推出樂齡優惠，年滿65歲以上的長輩平日至「元素餐廳」用餐即享7折，同行4人均可齊享好康，優惠無法併用。而設籍在台南的軍公教人員亦有獨家好康，只要出示工作相關證件，同桌4人齊享9折優惠，不僅元素吃到飽，日式料理煉‧瓦、粵式餐廳彩豐樓也適用，但桌菜、包廂、客房服務、外帶不參與活動。

活動日期：即日起至12/30元素餐廳收費標準：平日輕食午餐成人399+10%週一至五及週日晚餐899+10%週六日午餐、週六及連續假日999+10%

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