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高CP值「好市多熟食」2022春節免下廚精選！烤全雞、德國豬腳、海鮮沙拉經典不敗

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／編輯攝影、圖右下／IG@rose9990501授權
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美式賣場好市多一直是台灣民眾的採購天堂，除了甜點、大份量零食及商品，內部熟食區亦是許多人的造訪目標。今天為大家盤點經典不敗的「好市多熟食餐點」，不僅統統CP值高，春節連假買回家還能免下廚，輕鬆加菜過好年！

烤全雞

圖／編輯攝影
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想不到要吃什麼時，好市多烤雞絕對是好夥伴。一隻烤全雞只要189元，可以放肆大口吃肉。不僅是聚餐必備，若人少吃不完，還可以回烤或做成其他料理，包含雞胸可製成雞絲料理、雞骨可以熬湯，免兩百搞定多餐超划算。

德國豬腳

圖／IG@rose9990501授權
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好市多重量級「德國豬腳」一直是歷年回購率極高的品項，強調以多款蔬菜燉煮8小時後再以高溫燒烤而成，酥脆外皮搭配鮮嫩肉質美味程度高，內附酸菜更是靈魂主角。有許多人建議搭配啤酒開吃，還有老饕建議大骨留來熬湯，徹底吸收精華，過年買一份瞬間升級大餐。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

海鮮沙拉

圖／編輯攝影
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好市多份量十足的沙拉亦是所有餐點的絕配，肉食加鮮果組合清爽解膩，不必加熱就能吃，像是「泰式青木瓜海鮮沙拉」、「嫩葉菠菜雞肉沙拉」、「鮭魚鮮果沙拉」都為好評品項，逛好市多看到入手營養均衡免煩惱。

壽司組合

圖／編輯攝影
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另一人氣必買莫過於壽司組合，派對款一盒48入799元，平均16元吃得到，買回家當正餐直接能分食，方便指數高。除了綜合，鮭魚控也有專屬全鮭魚組合、「特選壽司組合」則一般有鮭魚壽司、鮪魚壽司、干貝壽司及鮭魚卵軍艦等海味，依各賣場現場為準。

BONUS：韓式小菜組

圖／編輯攝影
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周遊了美式、日式及德式，去年首度開賣的「韓式小菜組」也一度掀起熱議。一盒229元含泡菜、辣味醃醋蘿蔔以及柚香漬蘿蔔切片，三款道地滋味一次滿足，作為春節開胃的配菜或下酒菜都合適。

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