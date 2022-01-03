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台北喜來登「十二廚Buffet＋包住」2000有找！全新壓驚方案　下午茶漲500元也不怕

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／台北喜來登大飯店提供、官網
圖／台北喜來登大飯店提供、官網

2021年全台掀漲價潮，而號稱Buffet霸主的台北喜來登「十二廚」下午茶更一口氣漲了500元，引發高度討論。對此，官方特別祭出「豪饗下午餐」一泊一食優惠專案，最終價3888元不僅可享2客十二廚自助餐下午茶，還能入住免費暢看房內付費電影、使用飯店健身設施等，包吃包住直接下殺2折，小資族也會愛。

圖／台北喜來登大飯店提供、官網
圖／台北喜來登大飯店提供、官網

最新「豪饗下午餐」方案即日起正式開賣，只要截至3/31每週一至週四晚入住期間可享用十二廚下午餐吃到飽兩客，升級後堪比正餐的下午茶時段吃得到「果燻爐烤美國肋眼牛排」、「上湯蠔油龍蝦每人半隻」，餐檯上也會有各式三點蟹、旭蟹、白蝦等海鮮及一系列現場料理，甜點部分還有吸睛「現作提拉米蘇」、「現烤肉桂捲」及新登場的「七層雙色巧克力噴泉」，讓大家下午3點至5點也能一次吃個過癮。

含稅和服務費後3888元，一人平均只要1944元，相較下午茶一人1290+10%的價位，等於每人加碼525元即可入住喜來登免費暢看房內付費電影，還能使用會館三溫暖、健身房等設施，也可累計萬豪旅享家積分，預訂期限至3/29。提醒大家專案優惠無法併用，農曆新年期間、228連續假期不參與此活動。

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