4大速食外送優惠碼！麥當勞歡樂送雞塊、雞翅買1送1　foodpanda連27天開吃

不論天氣好不好，就是不想出門？今天為大家盤點4大速食品牌宅家好康，除了foodpanda的1月份優惠碼，麥當勞也新推歡樂送專屬買一送一，最晚可以吃到1/30，筆記起來動動手指就能享優惠。

麥當勞：即日起至1/18；foodpanda截至1/23

麥當勞歡樂送快閃至1/18。圖／麥當勞官網

麥當勞久違的歡樂送買一送一即日登場，只要透過歡樂送官網輸入優惠碼「M2022」購買3大人氣點心，一律同品項買一送一。參與的餐點有6塊麥克雞塊、OREO冰旋風及2塊勁辣香鷄翅，最高現省98元，活動截至1/18。

此外，截至1/23，每日10:30起凡至麥當勞foodpanda優惠推薦專區，即享「蘋果派第二件5折」、指定店家適用，數量有限售完為止。

肯德基x foodpanda：1/4至1/17

肯德基聯手foodpanda推出專屬優惠碼，1/4至1/17期間輸入「新年吃基」，下單滿額309元即可現折60元，每人限用3次。

肯德基日前推出季節限定奶油香蒜雪花脆雞套餐。圖／肯德基提供

必勝客x foodpanda：1/4至1/30

1/4起至1/30期間，只要在foodpanda訂購必勝客滿額350元，即可免費獲得一腿一排的「厚燒醬烤BBQ」順道加菜。指定店家限定，每日數量有限售完為止。

必勝客近期新推「威士忌牛排干貝比薩」。圖／必勝客提供

達美樂x foodpanda：即日起至1/23

達美樂foodpanda優惠碼為「DMJAN」，截至1/23透過專屬優惠享「玉米濃湯買一送一」。限指定店家參與活動，數量有限兌完為止。

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