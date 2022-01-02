新年三人同行「Pizza免費吃」！瓦城旗下「YABI」星馬泰越韓料理一次滿足

瓦城泰統集團第七品牌「YABI KITCHEN」推出2022新年「免費吃」優惠囉，只要三人同行馬上獲贈一個「東南亞Pizza」，時間有限務必趕快揪團吃起來，一次滿足跨國料理饗宴。

YABI KITCHEN是瓦城旗下的美食品牌，號稱全台首創跨國界美食，從泰國、馬來西亞、香港再到韓國料理統統都有，只要一餐就可以享受東南亞美食，是近日非常具有人氣的餐廳。

圖／ YABI KITCHEN臉書粉專

這回YABI KITCHEN全新研發印度拉餅為概念的創意Pizza料理，只要即日起至1月14日，三人同行點餐時主動出示臉書活動畫面，馬上免費獲得YABI拉餅一份，一次滿足馬來風味牛肉餡、泰國香腸與濃郁起司完美搭配的口感。快到微風南山店、誠品南西店與台中向上店吃吃看吧！

圖／ YABI KITCHEN臉書粉專

值得注意的是此優惠無法與其他優惠併用，且每桌內用僅限兌換一份，若想獲得此創意料理，務必需於點餐時主動出示活動頁面喔，否則僅結帳時恕無法享有餐點優惠。

YABI KITCHEN

臉書：https://www.facebook.com/YABIKITCHEN

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