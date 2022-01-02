新竹人亮出身分證！「添好運」竹北遠百店新開幕　全單95折還有7折券或免費XO醬炒飯

新竹港式控出列！新竹縣第一座大型購物中心「遠東百貨 竹北店」消息一出就成為許多人的關注焦點，原訂2021年底登場但延後，一直沒有公佈確切開幕日，但會和台北信義A13一致採餐飲優先試營運模式。而日前「添好運」也間接傳來了好消息，品牌預計於1/8插旗新竹開設竹北遠百店，截至1/22品牌也將祭出三重優惠，像是新竹人連兩週都能全單95折，還能領7折券或XO醬炒飯兌換券，一系列好康等著大家入手。

圖／添好運台灣 TimHoWan Taiwan粉絲頁

來自香港的米其林一星品牌「添好運」主打現點現做的道地港式點心，官方日前宣佈將首度進駐新竹，在地新竹人只要出示證件，開幕期間即可全單享95折，若加入Ocard會員還可領取7折優惠券。而1/8至1/22期間另有單筆消費滿500元贈「XO醬炒飯券」，截至2/28可免費兌換，數量有限送完為止。

此外，截至1/5至官方臉書指定貼文完成指定步驟，還可抽一份3顆的招牌「添好運流沙包」，至全台門市都適用。

而大家最關心的遠百竹北店將有350個品牌進駐，餐飲部分還會有超過80%獨家品牌，像是亞洲首家潮牌STEVE MADDEN複合式咖啡廳也值得期待，而旭集、小福利火鍋會所、果然匯蔬食、檀島港式茶餐廳、Hooters、Mo-Mo-Paradise壽喜燒、涮乃葉、合點壽司、Bellini Pasta Pasta等都將齊聚一地，還有Lady M全台最大內用店，勢必成為新竹新亮點。

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