2022新年「8家速食優惠」大盤點！麥當勞買一送一　再爽嗑拿坡里炸雞、21烤雞

2022年首日就用優惠療癒身心！不論選擇在家休息還是出門遊玩，想不到要吃什麼時，速食品牌總是最快閃過的念頭之一，今天為大家精選8家速食品牌的專屬優惠，讓大家炸雞、披薩、漢堡、炸物統統省一波。

即日起至1/18，凡購買「麥當勞分享盒」，即享飲品買一送一，汽水、冰綠茶、冰紅茶皆適用，至多享買五送五。不僅如此，即日起透過麥當勞APP「隨買店取」也可一次入手多份雞塊與雞腿，方案下殺88折，還能分次跨店取。像是「10塊麥克鷄塊」原價單份104元，10份920元；「6塊麥脆鷄腿」原價每份360元，10份優惠價3170元，平均一塊51元。

圖／麥當勞官網

此外，截至1/23凡透過foodpanda優惠推薦專區訂購蘋果派，即享第二件5折。每日10:30起、指定店家適用，數量有限售完為止。

圖／肯德基官網

有「被炸雞耽誤的蛋撻店」之稱的肯德基截至1/2推出限時活動，只要提前一天透過肯德基官網外送或預訂快取網路預購，消費滿額700元即贈「原味蛋撻禮盒」兌換券，免費大啖蛋撻。

而肯德基x必勝客今年合作推出「PK隨饗券」APP，1/3前登入APP天天都可抽獎，實測有肯德基滿額送雞塊、五塊雞套餐279元特價等，必勝客獎項則有「買紙包筆管麵送夏威夷個人披薩」的買一送一好康，獎項將於2022/1/4活動結束後統一發送至APP。

圖／APP實測

3）必勝客：1元加購BBQ烤雞、大披薩現省312元

除了前面提及的PK隨饗券的買一送一，必勝客「天天必勝嗑」系列方案也於1/4開跑，截至1/21的每週一至五輪流祭優惠，像是週一、三、四點購指定口味個人披薩，即可用「1元」加購小份薯金幣、1翅1腿BBQ烤雞或3個黃金和風鱈魚塊三選一；每週二外帶大比薩享199元優惠價，而週五則有14款口味大披薩單點6折，最高可省下312元。

圖／必勝客提供

4）21風味館：招牌香草烤雞現省111元

圖／21風味館官網

即日起至1/21，21風味館特別推出「香草烤雞」特價，原價440元只要329元，每款並附2款沾醬，讓烤雞愛好者吃得過癮。foodomo外送平台同享，惟21TOGO門市、台積電門市不適用。

圖／拿坡里

拿坡里2021年話題主角「重量級腿排桶」再度回歸，即日起截至1/16一桶188元，12塊雞腿排平均每塊15.5元，小資族請收。

6）頂呱呱：新年套餐、刮刮卡抽買一送一

圖／頂呱呱提供

為歡慶新年，頂呱呱即日起至2/18推出優惠套餐，其中特價129元的「歲末單饗餐」內含原味炸雞、阿勇雞塊、甜甜包、35元飲品等品項，而雙人套餐「年終歡聚餐」239元，下殺74折。即日開始領取「頂呱呱x可口可樂」刮刮卡，消費單點或任一套餐飲料選購可口可樂飲品，即可獲得一張刮刮卡，品項有頂呱呱買一送一、滿額折價券等，最高還能抽中價值4980元的火鍋/煎烤兩用鍋。數量有限，送完為止。

7）漢堡王：餐點5折起

圖／漢堡王提供

漢堡王去年登場的優惠券一路可沿用至1/17，最低下殺5折，其中「脆洋蔥牛肉堡」、辣薯球、中份薯條都有買一送一，新品五倍濃郁起司牛肉堡原價139元只要99元，而經典華堡或辣味華堡雙套餐特價209元買得到，透過官網優惠券網路訂餐也可直接使用。

8）摩斯漢堡：買200送200

圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡去年首度攜手人氣角色馬來貘聯名，推出超萌周邊，而截至1/16只要採用五種數位支付方式之一或振興五倍券，單筆消費滿200元，即可獲贈一張MOS振心券，優惠內容包含加10元多一杯咖啡、套餐優惠價等。

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