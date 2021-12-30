新竹深夜食堂太浮誇！挑戰「創意雞佛全餐」，吃得到日本A5和牛雞佛捲

小米的愛店 馬的深夜食堂又有新創意！之前烤雞佛超夯，現在還推出雞佛全餐，有烤雞佛外，還有日本A5和牛雞佛串、雞佛軍艦、味噌雞佛、雞佛涼拌豆腐，覺得太浮跨啦！

除此以外，這家可是有隱藏著用心的手料理食堂，不只是關東煮而已，還有日本料理的丼飯、握壽司、生魚片、串燒、炸物等，讓深夜下班的朋友也可以吃得到如此用心的料理，來幫補一天的辛勞，大家就跟著小米一起去看看吧。

小米打趣問了一下老闆為什麼叫馬的深夜食堂？老闆笑笑的說人生充滿著會遇到不好的事不好的人，在工作上遇到太多賽事，總是心裡想說出一句⋯⋯他就說他的用心料理是可以讓大家來發洩，吃飯前心情充滿ＸＸ，吃完後心情就愉快了！

馬的深夜食堂位置及停車方式

馬的深夜食堂位於新竹市的民生路靠近北大路上，就在清心茶店的正對面，大紅的招牌加上特別的店名，經過的朋友應該有注意到吧。

開車的朋友可以從他們斜對面的7-11開進去，會看到一個收費停車場(比較大)，停完後從另一邊的出口走出來就是清心了。

或是清心往裡面開靠近經國路那邊有比較小的收費停車場，所以懂門路還是可以找得到車位啦～

擁有好手藝的老闆及助手不只是賣關東煮而已，還有日本料理的丼飯、握壽司、生魚片、串燒、炸物等，而且價格也不貴，像關東煮一份套餐70元(老闆來配)，或是自己挑選，在這種秋冬或深夜時挑選著熱呼呼的關東煮有小確幸的感覺。

他們的關東煮＂排版＂整齊又好看，像小米這種易手滑的人會受不了⋯⋯想想還是給老闆來抓套餐吧！

馬的深夜食堂環境介紹

內用空間不算大，大概三張四人桌及一張六人桌，客滿時可以在店前候位一下，不然外帶回家吃也不錯～天氣不冷時門口也有兩桌位置可以吹吹風來吃深夜美食唷！

雖然只是一家小店，老闆可是一位日本料理師傅，在店內有展示著他以前的作品呢，光看照片就餓了。老闆還說價格不貴但他用的食材會盡自己能力來滿足大家，像是拌飯及炸物的油是使用品質相當好的橄欖油，不會有油耗味也健康。

店內沒有收服務費，餐具及調味料就自己取用唷！(有店家的手作辣椒醬)

再特別一提外帶提供的醬料也很多，有辣跟不辣的關東煮醬，胡椒鹽、薑片及七味粉，老闆的用心真的不會馬虎呢。

馬的深夜食堂單目錄搶先看

來看看菜單吧～有馬的丼飯、馬的關東煮、馬的烏龍麵、馬的串燒、馬的手捲及馬的⋯⋯(謎之聲：小米夠了！我們自己看就好，不要再唸了～～～)

從晚上6點開始營業到深夜02:00，讓晚下班的朋友也能吃到美味的丼飯麵食，而且深夜想找到吃生魚片的地方也不多，來找老闆就對了！

PS. 提醒串烤的價格是含兩串及握壽司是每份有2貫唷！

馬的深夜食堂用餐心得分享

來開動吧！今天就來一個雞佛全餐，吃完回家應該很補很補～

哈哈哈⋯⋯烤雞佛來了(1串120元)！老闆用獨特的烤醬，鹹鹹甜甜再配搭上黑胡椒香，讓雞佛的甜味都跑出來了，咬在嘴巴裡是爆漿的口感挺爽的，喜歡吃雞佛的朋友不仿可以點來吃看看唷。

經過醬汁的調味，讓不常吃雞佛的ALICE也忍不住多吃幾顆。

雞佛軍艦2貫120元，將雞佛塞滿滿在軍艦中實在浮誇！此外雞佛本身是已經燙熟，不是生吃啦！雞佛本身的甜味跟甜甜的胡麻醬還蠻搭的，這樣一口放在嘴巴吃挺過癮的～

雞佛涼拌豆腐100元，雞佛跟胡麻醬真的蠻搭的，再跟豆腐一起組合是蠻妙的組合。

味噌雞佛湯100元，味噌湯甘甜順口，不敢吃雞佛的朋友可以從這一道開始～

最終魔王是烤和牛卷雞佛(1串150元)！竟然用日本A5和牛將雞佛捲起來，實在太浮誇～光看那個油花就流口水⋯⋯⋯⋯⋯⋯

和牛軟嫩的肉甜跟雞佛的甜味挺搭的，如此浮誇的組合只有新竹才有唷！

雞佛大餐真的讓小米很補補～

蛋蛋的哀傷很特別的名字，基底可是用鬼頭刀的鱼卵烤至金黄，再舖上明太子沙拉醬炙燒飄香～一口咬有兩層不同脆度的蛋蛋口感，鹹香帶甜覺得很配飯又下飯的啦！

一口咬可是有爆醬的視覺，太爽了！

這家是小米的愛店，來好幾次集合不同的菜色一起分享給大家！不吃生的朋友首推這個馬的鮭魚拌飯(150元)，用燒烤過的挪威鮭魚跟米飯、魚鬆、橄欖油及特製的魚醬汁拌勻，再加蝦卵、小菜及溏心蛋就是一份平價的海鮮料理。

燒烤過的鮭魚有魚香的甜味帶上扎實的口感，米飯是用橄欖油來拌是有油香卻不會油膩，對身體的負擔也較少，飯粒還有帶上他們特製魚骨去熬的醬汁甜甜的味道，最後還有蝦卵的卡滋卡滋真是一份多層口感的飯食。

像這種拌飯小朋友最喜歡了，又醬就一個人吃半碗了。

還有那個溏心蛋鹹香甘甜配飯吃嘟嘟好～

接下來這個就浮誇了！在門口就聞到炙燒油香的比目魚。

比目魚海膽丼飯(480元)，6片的比目魚舖滿米飯上，而且是使用大片的比目魚唷，還有一大片海膽、鮭魚卵及蝦卵等，組合成一個完美的痛風餐。

海膽是使用加拿大，吃起來滑溜有鮮味，一口吃再配米飯就完美了！

小米最愛吃比目魚了，它的油脂甘甜及入口即化的爽度真的很棒。

由於比目魚會偏油一些，建議大家搭著米飯吃會比較不容易膩，再加鮭魚卵的爆漿口感實在是很犯規～

這個對愛吃比目魚及海膽的朋友大推給你們！

綜合生魚片250元，生魚片的魚種會不定期更換，今天吃到的是挪威鮭魚及油旗魚，厚切的生魚片再淋上鮭魚卵挺划算的！

鮭魚的口感很軟嫩又有魚肉的甜味，油脂的甘甜很讚！

再配鮭魚卵的鹹香甘甜真的是平價好享受！

油旗魚是油脂較多的旗魚品種，魚肉的甜味還不錯，嫩中帶點有筋的嚼勁。

深夜食堂當然要有酒，他們不只有啤酒及汽水，還有知名品牌的米酒，是串燒炸物生魚片的好朋友～

<<喝酒不開車 喝過量有害健康>>

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

有美女就要有酒真是有道理(被打)

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馬的關東煮套餐70元，是由老闆來配的份量蠻多的，每次來可能都有不同的驚喜～ 不過老闆說有什麼不想吃的可以先跟他說唷！

PS.自選一律20元/串。

關東煮除了口感外，關東煮醬是決勝點！關東煮醬汁是他們自己調製，鹹中帶點味噌的甜味很適合配關東煮吃。整體來說關東煮的口感蠻棒的，特別推黑輪、甜不辣、魚板、福袋、高麗菜捲及牛肉丸。對了！蘿蔔煮得很透又不會苦。

還有餐具區還有辣醬可以自行取用，辣度上大概是中辣的程度。

關東煮會再附上一碗湯品，有濃郁的柴魚香氣甜味甜頭順口又好喝。

馬的灸燒就是香啦的握壽司，鮭魚有四種口味可選，當然小朋友才做選擇，小米全部都點上一輪啦。左上開始起司鮭魚握壽司(2貫80元)，焦糖鮭魚握壽司(2貫80元)，明太子鮭魚握壽司(2貫80元)，醬燒鮭魚握壽司(2貫80元)。

PS. 提醒串烤的價格是含兩串及握壽司是每份有2貫唷！

不得不說老闆的用心，先炙燒一次鮭魚腹後，再加其他食材再作二次炙燒，這樣2貫80元可以吃到鮭魚腹又如此用手的製作實在超值享受！

醬燒鮭魚握壽司(2貫80元)是吃灸燒後魚肉的原始甜味，魚腹的位置口感就特別嫩，值得推推。

明太子鮭魚握壽司(2貫80元)，鹹甜的明太子沙拉跟鮭魚肉很對味唷～

起司鮭魚握壽司(2貫80元)，起司則是多了一分鹹香與鮭魚的甜味融合。

焦糖鮭魚握壽司(2貫80元)，焦糖就偏甜一點，有建議店家再少糖一點會更棒囉～

明太子雞肉串(2支130元)，甜甜的明太子有卡滋的口感外，跟雞腿肉軟嫩非常搭，這個也推推！

馬的手捲一份的食材還真的挺多，手捲控的朋友不妨可以嚐看看。明太子鮮蝦手捲80元，屬於甜甜的沙拉蝦口味，很適合給小朋友食用唷。麻辣鮮蚵手捲50元，蚵仔肉真的多到滿出來，肉質蠻彈牙的說，但辣度上大概中辣以上，適合常吃辣的朋友囉～

和風舒肥雞(120元)，雞腿肉經過舒肥後不只更軟嫩，雞肉的甜味就更棒了，加上酸V的醋汁來提味多吃幾口也不會膩，感覺要吃白飯來配⋯⋯(謎之聲: 小米少吃一點白飯啦！)

無骨雞腿肉很適合小朋友及長輩食用。

魚皮麻糬(50元)也是要大推給大家當飯後小點心，魚漿的外皮炸起來有軟酥軟酥，因為用好的橄欖油去炸，變得魚皮更香且不會有油耗味，最後加上裡面軟Q的麻糬，又醬超愛吃這一味！

吃一口原味，可以再沾花生粉煉來吃看看，風味又不一樣了～

熱熱的吃還會牽絲呢！

明太子玉子燒(100元)，在玉子燒上面塗上明太子沙拉再來炙燒，所以吃起來比較有脆皮帶點扎實的口感，是偏甜的蛋料理，建議趁熱吃口感會比較，冷掉會偏硬唷～

以上是我們的心得分享，沒想到馬的深夜食堂有隱藏著如此用心的手作料理，讓晚餐或宵夜的朋友可以吃得到日本料理及關東煮，喜歡夜食的朋友就不用錯過啦！

馬的深夜食堂

地址：新竹市東區民生路255號

電話：0933 320 596

營業時間：平日 18:00~02:00 ｜ 假日 18:00~02:00

(沒有服務費/只收現金)

粉絲團：馬的深夜食堂

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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