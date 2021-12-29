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買一送一喝到2022！超過10家「跨年元旦優惠」　5折星巴克咖啡、11元全家美式&拿鐵

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／編輯攝影、圖最右上下／業者提供
圖／編輯攝影、圖最右上下／業者提供

聖誕之後大家最引頸長盼的莫過於跨年，今天為大家盤點年末及元旦快閃優惠，不論是人氣品牌還是超商咖啡，乃至冰品都有好康，用小確幸喜迎2022。

全家咖啡第二杯11元：12/31-2022/1/2

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

全家便利商店即將於跨年當日12/31至隔年1/2為止推出限時好康，活動期間至APP「隨買跨店取」購買大杯經典美式、大杯經典拿鐵，不限冷熱皆享第二杯11元優惠，另有口味不限的私品茶豐餘生技系列同享促銷。而元旦首日10:00至1/2到店購買指定品項也有滿250贈50元購物金、特定商品第三件0元等，小資族別錯過。

康青龍買一送一：12/30-2022/1/2

圖／康青龍提供
圖／康青龍提供

最近聯手卡娜赫拉推出聯名的康青龍，也沒有錯過跨年活動，12/30起至2022/1/2 APP會員買大杯「雙芋奶茶」，即可免費獲贈一杯碧玉茉莉綠茶，飽足系及清爽風一杯價入手，活動期間會員製好康優惠券專區預先領券，每人一天可領一張，最高買四送四。

TEATOP買一送一：2022/1/1-1/15

圖／TEATOP提供
圖／TEATOP提供

TEATOP手搖攜手另一人氣貼圖角色爽爽貓推出可愛周邊，元旦更破格推出辣味及甜味綜合版「哇沙咪QQ」，哇沙米奶茶配茶凍及珍珠挑戰味蕾，上市後至1/15享限定門市買一送一，揪親朋好友一起嘗鮮最合適。

伊莉莎白紅茶書房第二杯半價：12/30-2022/1/15

伊莉莎白紅茶書房12/30起至1/15以「賽姬公主蜜桃紅」為優惠主人公，活動期間到店購買該飲品，第二杯5折喝，東方美人茶基底配蜜桃香氣，少女們必收。

舒油頭第二杯半價：截至2022/1/2

圖／舒油頭臉書專頁
圖／舒油頭臉書專頁

即日起至隔年1/2凡至網美系飲料店舒油頭，購買「淞瀧岩舒醒奶茶」享第二杯半價，大口爽喝濃郁級高山烏龍奶茶。

星巴克全品項第二杯半價：2022/1/1當天

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星巴克耶誕數位體驗兌換期限截至12/31，而2022/1/1大家也有專屬「2022新年星起點」優惠，當天到店購買大杯(含)以上飲料，即可免費獲得全品項半價優惠券，1/2至1/4可憑小白單直接5折喝到任一款心儀飲料，飲料限大杯（含）以上尺寸。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

COLD STONE第二杯20元：12/31-2022/1/2

圖／COLD STONE提供
圖／COLD STONE提供

配合即將來臨的新年，COLD STONE 12/31起開賣鳳梨酥入餡的「迎虎旺來」冰淇淋，歡慶新品上市也特別祭出優惠。截至1/2凡到店購買中杯以上冰淇淋，即享同尺寸冰淇淋第二杯50元，而1/7至1/9、1/20至1/23期間購買含桶裝的中杯以上冰淇淋，也能第二杯50元大啖冰品。

迷客夏獨家折扣券：即日起-2022/1/1

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

迷客夏2022首系列粉莓好新品1/4正式上市，即日起至1/1只要加入LINE官方帳號好友成為會員，即可獨家領取「粉莓好系列-單杯飲品折扣5元優惠券」，每位迷點會員限領乙張，1/4至1/31都能使用。1/2至1/3若出示會員卡身分還可搶先購買，想嘗鮮的粉絲必收。

CoCo都可全品項現折5元

圖／CoCo提供
圖／CoCo提供

CoCo也同樣祭出線上專屬優惠，凡至CoCo「都可訂」Line官帳線上點單，不限品項杯杯都能折5元，團購滿額最高享8折優惠，跨年揪團喝一波省更多。

春芳號銅板加購：截至2022/1/2

圖／春芳號提供
圖／春芳號提供

即日起至隔年1/2，凡至春芳號全台門市消費滿百，即可用20元加購吃得到椰果與珍珠的「青茶雙Q」，原價50元的「熊貓珍奶」則為22元加購價，每人每次限購買一組，但開放寄杯。

春陽茶事抽買一送一：截至2022/1/2

圖／春陽茶事提供
圖／春陽茶事提供

春陽茶事「SHAKE搖一搖 喝好茶」持續進行中，2022/1/2以前凡至品牌LINE官方帳號抽獎，每日都能領取折扣券，優惠含「檸檬蜜烏龍、桂花蜜烏龍、原茶系列」買一送一、全品項兩杯79折、全品項兩杯89折、免費加料、全品項大杯折10元等，憑券可到店兌換好康，每日可抽3次，惟優惠無法併用，外送及致電自取不適用。

COMEBUY現折10元：截至2022/1/2

圖／COMEBUY提供
圖／COMEBUY提供

COMEBUY12月新品「港式厚奶」即日登場，以錫蘭紅茶為茶湯混搭荷蘭黑白乳牛的新鮮全脂淡奶，12/27至2022/1/2凡到店消費中杯「港式厚奶」，即享10元折扣價，截至12/31加入LINE官方帳號則能免費加料，每組帳號限兌換乙次。

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