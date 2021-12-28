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好市多1.1公斤「王品三大名店火鍋料」新開賣！在家爽嗑石二鍋、青花驕＆聚

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@mimisung0709授權
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好市多又有話題新品登場！王品集團旗下火鍋品牌因高CP值及美味累積不少擁護者，今年也不斷推出各品牌的火鍋料及湯底冷凍包，讓大家在家隨時都能品嘗熟悉的滋味。如今最新「王品三大名店火鍋料」一共集結石二鍋、青花驕及聚三品牌、共五款火鍋料，日前正式於好市多上架，百匯組合趁著天氣冷更適合入手。

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好市多「王品三大名店火鍋料」一箱吃得到三品牌人氣火鍋料，包含石二鍋「300g芋香貢丸、280g水晶餃、220g百頁魚豆腐」、青花驕「100g蔥花蛋餃」、聚「200g黃金魚餅」，重達1.1公斤。其中「芋香貢丸」、「水晶餃」於量販超市單包價格介於105元至129元，全新大份量組合售價389元超划算，免解凍直接放入熱湯加熱即可食用，會員年末先衝一波，搶先囤貨留到春節開吃也合適！

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若只想專吃喜愛的品項，其實在全聯福利中心、家樂福及網路通路等，也買得到石二鍋各式單品火鍋料，鐵粉另有經典爆香石頭鍋、剝皮辣椒雞鍋等湯頭，免出門就能吃得豪邁又暖胃。

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火鍋 好市多 王品 人氣美食

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