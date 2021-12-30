台北市中正區8家「人氣早午餐」精選推薦 用食物展開一整天好心情！

假日最適合用早午餐開啟一天的行程，和好姐妹一起在美美的餐廳打卡享用美食，好好更新一下近況。小編精心整理了台北中正區古亭/東門/華山附近8家超推薦早午餐，餐點豐富又高CP值，保證值回票價，讓你一早就擁有好心情。

Labu cafe

Labu cafe位於東門站八號出口附近，轉進巷子約步行二分鐘即可到達。店裡的招牌海鮮義大利蛋餅，蝦仁、蛤蜊等滿滿的海鮮配料，加上牽絲的起司，一早就給你幸福的飽足感。另外還有提拉米蘇麻糬鬆餅，鬆餅裡面有孔雀餅乾、黑糖麻糬、香草冰淇淋層層堆疊而成，甜度剛剛好，但是份量稍大，建議兩個人以上一起分，比較不會膩喔！

圖/IG@l.c.y._1993

人氣餐點｜

▪海鮮義大利蛋餅

▪提拉米蘇麻糬鬆餅

▪青醬鴨胸墨西哥捲餅

捷運｜東門站

地址｜台北市中正區信義路二段161巷2弄7號

營業｜11:30–15:00, 17:00–20:00

電話｜ 02-2351-6210

光合箱子華山店

早餐想要吃健康一點的，可以選擇早安優格，一大盤的優格附上水果和瑪芬，帶給你滿滿的能量。另一個必點招牌餐則是奶油蛋燻鮭魚，香氣噗鼻的炒蛋和鮭魚，放在吐司上一口咬下，軟綿綿的入口即化，豐富的份量CP值超高。吃完還能去華山逛逛，度過充實的週末早上行程。

圖/IG@hsin__cheng

人氣餐點｜

▪奶油蛋燻鮭魚

▪奶油培根菇菇蛋

▪早安優格

捷運｜忠孝新生站

地址｜台北市中正區八德路一段1號

營業｜10:00–21:00

電話｜ 02-2356-8661

生活在他方

各種早午餐鹹食供你選擇，包括熱壓火腿三明治、煙燻鮭魚水波蛋等，並會附上優格和飲料。如果有選擇障礙，還能直接點「今天吃什麼好套餐」，直接讓主廚幫你配菜。若是週末來一定要再多點店裡的招牌—抹茶千層蛋糕，層層分明的滋味，徹底融合了抹茶的苦與甜，不過目前只有周四、六、日有供應，來之前可以上店家臉書確認一下。

圖/IG@mfz3az

圖/IG@meichuanc

人氣餐點｜

▪煙燻鮭魚水波蛋

▪千層蛋糕

▪他方總匯三明治

捷運｜中正紀念堂站

地址｜台北市中正區羅斯福路一段119巷3號

營業｜07:30–22:00，周一公休

電話｜ 02-3393-2018

豐滿早午餐小南門店

豐滿早午餐有販賣義大利麵、燉飯等鹹食，也有分量超大的早午餐拼盤，招牌國王拼盤有沙拉、薯條、香腸、培根、蛋捲等，裝的滿滿的盤子大概有三十公分，保證讓你吃到撐。如果喜歡吃花生醬，也可以試試看流沙西多士吐司，爆漿的花生醬和酥脆的吐司簡直就是絕配。

圖/IG@lindaitravel

人氣餐點｜

▪招牌國王拼盤

▪流沙西多士吐司

▪經典總匯三明治

捷運｜小南門站

地址｜台北市中正區延平南路252號1樓

營業｜08:00–14:00

電話｜ 02-2389-5007

煮飯研究所

這家早午餐比較偏食堂餐廳，適合喜歡養生的朋友們來。日式的建築外觀很有味道。店裡只有一種定食選擇，每十天會換一次菜單，料理都是用當季食材來製作，精緻的小碟子盛裝了香Q白飯、熱湯和新鮮配菜，一早就讓你吃的健康滿足，而且每次來都能吃到不一樣的料理，是不是超有驚喜感！

圖/IG@followmeto_eat

捷運｜小南門站

地址｜台北市中正區大埔街27巷7-1號

營業｜09:00–14:00，周一二公休

電話｜ 02-2302-5389

輕晨日和

餐點偏傳統台式早餐店，必點菜色包括薯餅起司蛋餅，雖然感覺很罪惡但是吃完非常滿足。喜歡芋頭的話一定要點芋泥總匯三明治，爆漿的芋泥是芋頭控的天堂。還有一些奇特的組合，比如起司芋泥蛋餅等，適合喜歡鹹甜滋味混合的人。

圖/IG@chuan_foodie

人氣餐點｜

▪薯餅起司蛋餅

▪芋泥總匯三明治

▪起司芋泥蛋餅

捷運｜古亭站

地址｜台北市中正區和平西路一段50號

營業｜6:00-14:00，周二到四公休

電話｜ 02-2369-7115

福丸

店裡用成森林系的風格，有一整片的植物牆，但是座位不多，來之前要到粉專私訊定位。一定要記得點手作貝果，外層酥脆，裡面則蓬鬆又有嚼勁，香氣十足。早餐盤除了貝果，還會附上薯餅、炒蛋、水果優格等，CP值超高。

圖/IG@nic__ontheway

人氣餐點｜

▪培根雞蛋貝果

▪班尼迪克早午餐

捷運｜東門站

地址｜台北市中正區杭州南路一段131巷35-1號1樓

營業｜09:00–16:00，周二三公休

電話｜ 02-2391-0166

丘比手作

芋頭鹹蛋黃花生醬吐司，非常香濃，邪惡的很好吃，芋頭很紮實，加上牽絲的起司與鹹蛋黃，巧妙地與花生醬形成完美的融合。再點一份木盆沙拉，碗公裝的超大份生菜沙拉配上吐司，剛好清爽解膩。

圖/IG@eat.ing.19

人氣餐點｜

▪芋頭鹹蛋黃花生醬吐司

▪雞肉木盆沙拉

捷運｜忠孝新生站

地址｜台北市中正區忠孝東路一段108號2樓

營業｜09:30–14:00，周一公休

電話｜ 02- 2321-5838

延伸閱讀>>【 桃園美食｜蘆竹 】PRIMO SOLE 陽果西餐廳：各國道地美食 不私藏早午餐大公開

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」