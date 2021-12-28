春酒尾牙包場 3大飯店早鳥特惠 加碼送現金再贈住宿券

【旅奇傳媒/編輯部報導】2021年即將進入尾聲，各企業行號尾牙、春酒將是各福委會傷腦筋的時候，趁著年末與開春犒賞員工、凝聚士氣，是重要的一環！而隨著疫情趨緩，各大飯店也看好企業包場商機，紛紛推出特惠方案，除了早鳥優惠還有滿額送現金、住宿券等，一起來看看有什麼好康。

▲尾牙春酒菜色五彩繽紛喜氣洋洋。 圖：台中福華大飯店／提供

福虎燦金春 台中福華春酒尾牙每桌8888元起 滿額送現金與住宿券

中福華大飯店品牌策略操作模式搶攻企業尾牙春酒商機，館內中式宴會、江南村、海華樓，以及台中必吃西餐廳覓舍，同步推出不同的企業尾牙春酒專案，滿足大型企業或中小型公司需求，飯店推出「包場式」尾牙專專案，預訂中式只要達30位、西式滿40位即可包場、中式桌菜每位888元起+10%，早鳥預定平日優惠更享果汁暢飲或雞尾酒一缸(價值NT$4,000元)；早鳥下訂NT$9,888+10%或套餐NT$1,200+10%起再享金牌啤酒、高級紅酒、進口天然火烤椰子水、果汁暢飲等加碼優惠；消費滿五萬即贈NT$5,000元振興抵用券，消費滿20萬以上即獲得NT$20,000振興抵用券再加碼贈全台福華住宿券。

主廚團隊揉合各廳經典菜色手法結合嚴選頂級食材，薈萃出各道精緻料理，推出多款套餐菜色選擇「福虎燦金春」每桌NT$12,888+10%內有「五虎將行春」賀歲開場、「江南齊歡騰」五種經典菜色開紅盤、「蒜金海大蝦」選用直送新鮮海大蝦加上炒至金黃的台灣金蒜，福氣滿滿、「笙蟹魚翅盅」選用勾翅並燴入濃香的上湯每一口都能暖到心裡、「鮑魚燴烏參」為老饕必點招牌菜、「清蒸海石斑」象徵躍龍門好彩頭、「極鰻鮮糯飯」選用特選鰻魚，刷上蒲燒醬炙烤的鰻魚泛著濃香撲鼻的赭紅，金紅相間，醞釀出多層次口感。

「冬蟲夏草雞」選用頂級蟲草花燉太彎特選嫩雞，湯頭極為鮮甜，滋味奇佳，香氣十足。「金燦元寶豐」黃金元寶喜上桌，讓每一場的宴席都為老闆做足面子，象徵滿滿金銀財寶。

▲尾牙春酒-彩豐樓。 圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

台南大員皇冠假日酒店尾牙春酒宴 中式桌席8,888元起 西式派對1,088元起

著疫情趨緩，國旅爆發，景氣看好，年終迎接尾牙、春酒旺季的來臨，台南大員皇冠假日酒店推出優惠方案搶攻市場。尾牙春酒宴元素自助餐10人就能成行，中式桌席3桌就能舉辦的小型餐會，即日起至2022年3月31日止，「福虎生豐慶有餘」尾牙春酒專案開放預訂中。

▲消費滿額加贈元素餐廳晚餐券。 圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

2021年11月1日至2022年3月31日推出「福虎生豐慶有餘」尾牙春酒專案，宴會廳有「中式豐年宴」，主打台菜粵式雙饗宴菜色，平日每桌8,888元起至18,888元不等，需另加10%服務費，菜色豐富選擇多，例如：吉祥潮粵拼盤、爐烤豚腱排佐蜜椒醬汁、巴西蘑菇燉雞湯、乾貝玉環鮮鮑魚、桂花香燜路易士排、松露菜肉飯等多樣變化搭配，展現袁東海主廚的粵式料理獨特風味。

「西式慶派對」則是搶攻年輕人的尾牙春酒市場，菜色訴求創意多元化，從現切的烤美國肩胛牛排、再到XO醬爆雙脆、樹籽蒸鮮魚、明爐烤鴨等，以及多款精緻西點等，每人1,088元加10%服務費。以上專案凡2021年12月15日前簽約付訂者享95折優惠，贈送果汁暢飲。

凡桌價為10,888元起，可享每桌每款加價999元可升等啤酒或紅酒暢飲。「中式豐年宴」3桌以上、「西式慶派對」50人以上，單筆消費滿5萬，加碼送289吧平日雙人下午茶券2張(每張價值977元)；消費滿10萬，加碼送廣式片皮鴨券2張張 (每張價值2,420元)；消費滿20萬，加碼送元素平日晚餐券6張(每張價值989元)；單筆消費滿50萬，加碼送景觀套房平日住宿券1張，含2客自助式早餐 (價值18,480元)。

▲尾牙春酒祭出酒水無限暢飲。 圖：台北凱達大飯店／提供

台北凱達搶進尾牙春酒 早鳥每桌現折1千 再享滿額禮大放送

面對越趨競爭激烈的尾牙春酒市場，台北凱達大飯店推出春酒尾牙特惠專案，活動期間自2021年12月1日起至2022年3月31日止，打造完美盛宴，中式美饌宴席每桌只要8,888元+10%起，每桌另加999元可享金牌啤酒無限暢飲、加價1,500元則可享紅酒無限暢飲，滿額禮大方贈，訂席10桌以上加贈精緻客房一間(定價9,800元+10%，僅當日限定時段使用)，消費滿15萬，贈百宴自助餐平日午/晚餐券2張。

最瘋狂的早鳥優惠即日開跑，凡於11月30日前完成付訂，每桌再折1,000元(需收原價10%服務費)，鑑賞尾牙春酒試菜享7折優惠 (限1桌，需加原價10%服務費)以及自備酒水免收開瓶費(啤酒除外)！

▲訂桌滿額贈送客房住宿券。 圖：台北凱達大飯店／提供

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