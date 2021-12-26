賣到斷貨的「幽靈鮭貝醬」快閃台南、新竹！預約才吃得到，滿滿鮭魚卵＋干貝醬好銷魂

滿溢的海味！全台首家「幽靈鮭貝醬」專賣店於台中爆紅，每罐塞滿30顆新鮮干貝及填滿瓶身的鮭魚卵，讓小資族也能大啖高檔日式料理的特色美味。而品牌每月不定時限時快閃其他地區，讓大家省下冷凍宅配費用，還能以特價入手真材實料的美食，即日起最新開放台南場及新竹場，預購時間要把握。

圖／IG@hotainan授權

於台中有寄賣門市的「幽靈鮭貝醬」嚴選北海道進口的生食級鮭魚卵、整顆干貝及日本進口醬料打造而成。部落客熱血玩台南分享，早前快閃台南時，短短數日即突破千罐銷量且賣到缺貨，展現了高人氣，年前特別加開4天，截至12/29開放預購，2022/1/5至1/8現場取貨。至於新竹場次則由即日起至隔年2022/1/4可預約，1/8至1/11取貨，錯過可透過官網下單宅配，惟需要自行承擔運費。

「幽靈鮭貝醬」原價500元，快閃期間單罐特價399元，三罐更享1100元組合價，平均只要366元更划算。值得一提的是，只要放幾匙即可讓居家餐點變身高級料理，不論是拌飯、自製握壽司都超划算，最重要的是想吃多少就加多少，還不怕傷荷包，日式料理愛好者更要衝一波啦！

圖／IG@hotainan授權

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