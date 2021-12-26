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王品最新和牛麻辣鍋75折吃！「嚮辣」試營運連10天優惠　2人同行有8折

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／嚮辣和牛麻辣鍋
圖／嚮辣和牛麻辣鍋

嗜辣控冷天可以準備開吃最新火鍋！王品旗下全新吃到飽「嚮辣」和牛麻辣鍋自品牌消息曝光後，一直成為粉絲話題中心，如今首家門市確定設點台北中山區松江路，日前已開放訂位，12/31起至2022/1/9期間還有專屬試營運好康，兩人同行享8折、四人同行有75折，絕對是嘗鮮好時機。

「嚮辣」和牛麻辣鍋主打6款和牛吃法，搭配頂級海陸吃到飽，價位最低698元起，另有798元及898元的選項，最高吃得到三款無限供應的鮮切和牛，一共25款肉品海鮮，加碼酒吧、自助吧台，挑戰饕客的視味覺饗宴，營業至凌晨兩點的時段也有望搶攻夜貓子的宵夜市場。

繼11月下旬本報記者獨家發現嚮辣餐廳地點，後續公開確切位置的品牌也正式公告台北松江店12/31正式營運，截至2022/1/9凡到店用餐還能「兩人打8折、四人同行享75折」。

圖／嚮辣 和牛麻辣鍋臉書專頁
圖／嚮辣 和牛麻辣鍋臉書專頁

不僅如此，截至隔年1/9若至官方臉書指定貼文留言，完成抽獎步驟即有機會獲得價值878元的「和牛無限嚮套餐」乙張，預計1/11抽出三名幸運兒。值得一提的是，隨著網路訂位公開，截至1/1的線上位置已火速全滿，已開放的日期也陸續剩下偏後的時段，展現火鍋控對王品新品牌的關注及喜愛。

台北松江店
地點：台北市中山區松江路131-1號

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王品 麻辣鍋 和牛 吃到飽

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