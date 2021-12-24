圍爐來點不一樣！ 米其林私廚年菜開賣 料理饗宴老饕必嚐

2022米其林私廚年菜，美味開賣。 圖：天下三絕麵食館／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】年節腳步近了，馬上就是嶄新的一年，2022春節圍爐年菜，還在傷腦筋嗎？想到要煮一大桌就覺得累嗎？想吃的豐盛又不想人擠人？冷凍年菜成為家庭新選擇，更輕鬆、更方便的搞定全家大小的年夜飯，今年就為家人換個口味，來點不一樣的好滋味！

榮獲2019／2020／2021米其林必比登美食評鑑的天下三絕麵食館，今年推出【天下三絕】米其林私廚年菜，特選「五福臨門（5道菜）」3,688元、「九五至尊（9道菜）」6,288元，兩套年菜組合限量開賣！

菜色包含紹興醉蝦、剁椒鱸魚、煙燻甘蔗雞、醬燒子排、霸王獅子頭、綠竹筍燴鮮菇、紅糟海鰻、仙貝豬肚湯，以及紅豆年糕。 從前菜、涼盤到主菜與湯品，魚、蝦、雞、豬通通有，每年顧客敲碗詢問的重量級年菜「佛跳牆」再次登場，匯集山珍海味於一鍋，加上費心燉煮的湯頭，讓人想到就口水直流；今年更準備了肉質鮮甜的速凍龍蝦身，龍蝦肉Q彈有嚼勁，吃得到大海美味；老饕點名選購的「頂級B腱牛肉鍋與精選滷味」套組，也為今年年菜增添看頭，就是要讓老饕舌尖犇騰。

▲天下三絕私廚年菜有兩套組合開賣。 圖：天下三絕麵食館／提供

天下三絕麵食館的餐廳主廚堅持選用最好食材、製作最佳料理，烹調最美味道，秉持如母親親手製作的手工料理，還原食材真實滋味，饗宴喜愛的饕客們，可以吃的開心、安心又健康！

大蝦醉酒扮紅娘：特選新鮮草蝦肉身肥厚，肉質鮮甜，經蔥、薑、米酒、枸杞，特調醬汁與紹興酒醃製，冰鎮入味，酒香迷人。

蔗香煙燻走地雞：嚴選肉質緊實放山雞，經甘蔗煙燻製，外皮酥脆，肉質鮮甜多汁，充分保留雞汁味道，好看又好吃，需要拜拜祭祖的媽媽們也能方便應用。

銷魂子排醬香飄：精選台灣豬胛心帶骨肋排，川燙去腥再以醬爆方式鎖住肉香，甜口醬汁充分包覆子排，一口咬下筋、肉、軟骨比例完美，整體軟嫩入味，唇齒留香。

紅運當頭年年餘：特選以山泉水飼養鱸魚，肉質鮮甜無腥味，搭配道地「剁椒辣椒醬」，精選醃漬辣椒、花椒、蒜頭、薑製作，香氣足而不辣喉；另附不辣的「閩粵紅燒」醬，為廣東上海清蒸魚醬汁，蒜香濃郁開胃，兩款醬包可自行搭配，為熱門年菜必備桌上佳餚！

霸王獅頭軟鮮香：精選台灣豬五花肉、荸薺、蝦仁、青蔥、薑、雞蛋，純手工揉捏勁道十足，每粒如拳頭大，附帶燉煮湯汁一包，內含蟲草花增加口感，也可搭配大白菜燉煮，增添風味。

仙菇吉兆伴綠筍：以特級厚實大朵花菇與台灣綠竹筍，成就冬季精選年節美食，高纖、低熱量，尤其微微醬燒鍋氣，充分逼出花菇獨特鮮味，讓人停不下筷子。

海鰻換紅袍當主角：香酥紅糟鰻魚，為福州傳統名菜，將新鮮的鰻魚經紅糟醃漬入味，外表鮮紅，糟香四溢，肉嫩多汁，年節時特別準備，別有風味。

仙貝豬肚天作之合：選用滿滿大海滋味的珠貝乾熬煮入湯提鮮，搭配爽脆豬肚片與排骨、花菇燉煮，湯頭鮮甜又濃郁，豐富配料口感紮實Q彈，營養又爽口。

大紅燈籠步步糕：選用台產紅豆，豆子粒粒飽滿鮮紅，份量足、豆香濃郁、口感綿密細緻，精心調配減糖配方，手工現做，加熱可食，也可煎、炸，變化多種品嚐方式。

年節大菜更特別準備鮮龍蝦、極品牛肉鍋組、佛跳牆，讓餐桌更澎派、更有看頭！

▲特選急凍眼斑龍蝦，肉質鮮甜。 圖：天下三絕麵食館／提供

老饕龍蝦就是鮮：特選急凍眼斑龍蝦，龍蝦身鮮甜滋味，清蒸後龍蝦肉身肥厚、肉質鮮甜，簡單料理即可品嚐到龍蝦肉本身甘甜與美味，搭配特調醬料包，或擠上檸檬或椒鹽，滋味非凡。

▲極品牛肉鍋與精選滷味。 圖：天下三絕麵食館／提供

舌尖犇騰牛肉鍋套組（含麵）：特選厚切B腱牛肉塊，搭配黃金牛肉湯、紅寶石番茄湯，湯頭鮮香濃郁，層次豐富，可加喜愛蔬菜或配料，做成澎派牛肉鍋或放入寬麵做成牛肉麵，也可做成燴飯或拌麵、乾式牛排等創意料理；另有精選滷味4道-牛腱、牛肚、牛筋、豬耳朵，解凍後可直接食用，爽口不油膩，讓人一口接一口！

▲匯集山珍海味於一鍋的佛跳牆。 圖：天下三絕麵食館／提供

佛要念禪先跳牆：以芋頭、花菇、栗子、排骨、豬腳、豬肚、大干貝、花膠、鳥蛋、蹄筋、烏蔘、鮑魚等，搭配金華火腿、老母雞高湯，細煨慢燉，成就滿滿鮮味。

龍騰虎嘯，迎接2022，用厲害美食來席捲家人的心，一起珍惜圍爐歡聚的美好時刻，期許新的一年，平安順利，順風順水發大財。

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