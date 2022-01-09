沒預訂絕對吃不到！ 全台唯一正宗「東北鐵鍋燉」 東北媳婦傳承百年手藝親手做

這間應該是全台灣第一間東北鐵鍋燉，這間位於高雄左營。高雄美食之中很少這種以東北菜為主軸的餐廳，這種極具東北特色的東北鐵鍋燉原本只能再Face book的影片上才可以得到，現在扎扎實實地不用出國就可以吃到道地口味，真的是讓我相當興奮。

這間真的是別具特色的高雄異國美食，東北鐵鍋燉說起來也有三百多年的歷史了。當地非常寒冷，因此有了地炕的文化，以磚頭、土石切砌成爐灶，下面燒著木材，上面是蒸鍋，也是炒鍋，更是維持一家大小熱能的暖爐，最具特色的菜色就是鐵鍋去燉的烤魚。

有一句老話是這樣說的「千滾豆腐，萬滾魚」，豆腐需要耐心地去熬煮，更別說是魚熬煮的時間要更長更久更有耐心。

就跟著愛吃輝一起來吃吃看這間全台唯一的高雄異國美食─「東北鐵鍋燉」好不好吃吧！

這裡的位置相當好找，旁邊也有公有停車場，停車來說算是相當好找。

這裡內用區不大，所以真的要提前訂位，不然真的會撲空，二樓也有包廂，總共可以坐24人的位置。

這裡的所有的器具桌椅，都是從中國運過來台灣的，全部都是原汁原味的。

這裡有許多不同的主食，可以選擇烤魚、鵝肉或者其他極具特色的主食，玉米餅也是店家手工製作的，一個30元，直接就貼在鐵鍋上去蒸烤。

蓋上鍋蓋之後，蒸上四分鐘玉米餅就可以吃了。

其實正統的玉米餅比較偏向乾糧，但是來到台灣，當然還是有稍微調整一下，這玉米餅是店家自己製作的，用老麵去製作的玉米餅稍微調整之後，吃起來相當香甜軟Q又適合配菜來吃。

一鍋主食，店家都會招待自製的花卷，花捲的種類是會調整的，這次花卷粉色的部份是紅麴去染色，吃起來還滿不錯的。

※家常涼拌菜 NT$150

這個涼拌菜其實滿好吃的，大家可以點來吃吃看，清爽的口味，可以讓口腔換換口味。

※小蔥拌豆腐 NT$50

這個做法還滿特別的，每一口都充滿蔥花。咬下柔軟帶有豆香味，又有蔥花的咀嚼感，也是一個換換口味不錯的小菜。

※豬皮凍

說真的，這個豬皮凍真的是我一直很想吃的料理，這個我只能在中國抖音上看得到的料理。

第一次吃，新奇感真的是滿滿，吃起來沒有油膩感，突破我原本想像的思維，整體吃起來是充滿膠質的軟Q感。

※排骨燉鮮魚 NT$960

這次我們點的是排骨燉鮮魚，東北傳統使用的是草魚，但是台灣比較難找得到，再加上台灣人也比較不愛吃魚刺太多的魚，像是我就是這樣！這裡的鱸魚都是使用蚵仔寮每天新鮮現殺直送的深海養殖鱸魚，因此真的一定要前一天預訂才可以，因為老闆不喜歡使用冷凍魚，所以你突然跑來要吃魚真的是沒有魚賣給你，除了鮮魚之外，裡面還有排骨，排骨吃起來也是相當入味。

我原本以為這豆腐是百頁豆腐，結果老闆說是每天去市場購買的板豆腐回來切成適合大小的薄片，難怪稍微夾一下就斷掉了。「千滾豆腐，萬滾魚」——東北精華就一次呈現在這鍋裡面，豆腐熬煮到非常入味，輕輕夾就化開了。

也附有東北特有的「土豆粉」，吃起來比我們一般吃到的寬冬粉還要Ｑ彈，像我就會額外再加點一份來吃。

茄子熬煮的相當軟嫩，咬下會噴汁的那種，所以吃的時候要稍微小心一點。

玉米餅也可以沾著醬汁來吃，我覺得也是相當合適的。

其實正統的東北鐵鍋燉就是吃收汁收到乾的，所以我也推薦大家可以吃吃看這樣。想喝湯的話，我推薦魚吃完再請店家來加湯，喝起來也是相當不錯，一次就有兩種享受。我想這也是台灣特有的特色，這樣入境隨俗也是相當不錯。

這裡的白飯可以免費吃到飽，真的是相當佛心。我問老闆不怕被吃垮嗎？老闆說，東北菜本來就是來配飯配餅的，客人只要吃得開心我就覺得開心了，這樣的豁達真的是很不錯。

※冰鎮烏梅汁 NT$150 續壺 NT$80

整體來說：

可以不用出國就可以吃到東北正宗口味的東北鐵鍋燉，真的是非常幸福，十二醬不同醬料與辛香料堆疊起來的百年傳承手藝，所有鍋底醬料都是來自中國當地食材，光運費都相當可怕了，所以我覺得這價格真的是相當合理，雖然還是有因應台灣人的口味，延伸出適合台灣人的味道，但想吃東北正統的口味，這裡還是可以做出來的，畢竟東北媳婦親手做出來的，從媽媽的媽媽的媽媽不知道幾代傳承下來的口味真的是讓人意猶未盡，不僅僅是台灣人會感到新奇，更讓許多異在他鄉的同胞會想來回味一下口味，以解思鄉之情。

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