春節超「萌」福虎禮盒！ 裕珍馨奶油酥餅、零負擔非油炸沙其瑪送進心坎 陪你喜迎虎年

喜迎虎年！以奶油酥餅聞名全台的台中大甲裕珍馨，超過半世紀秉持初心為消費者製作風味雋永的美味酥餅，推出多款春節超萌限定「福虎禮盒｣，搶攻年輕族群客層。多種禮盒款式搭配人氣經典商品，無論是過年拜拜、送禮，或是在家當零嘴吃，裕珍馨福虎禮盒一盒搞定，好吃又喜氣。裕珍馨官網及實體門市自即日起至111年1月30日小年夜，也推出多重檔期優惠活動，加入「知馨好友」LINE行動會員，享有更多超值驚喜！

裕珍馨推出多款虎年春節超萌限定「福虎禮盒」，吃的喜氣健康，送禮自用兩相宜；圖片／裕珍馨提供

三盒成虎福氣加乘！超萌福虎禮盒配人氣經典商品，福氣健康又美味！裕珍馨秉持「誠信、負責、惜福」初衷，六十載以來持續研發與創新，在農曆春節禮盒設計上，結合虎年意象，推出六款福虎設計的限定包裝禮盒。此次的限定包裝藏有多處設計巧思，像是將不同面向的禮盒擺在一起，三盒就能呈現出超萌、且象徵福氣的金色福虎；盒內設計也不馬虎！拿起一塊非油炸沙其瑪－堅果多多，就可以看到小福虎像是從窗戶探出頭在跟你打招呼，喜氣無微不至。

盒內設計也不馬虎！邊拿邊吃即能看見小福虎探頭跟你打招呼；圖片／裕珍馨提供

健康福氣年節首推非油炸沙其瑪，經典奶油酥餅、新品綠豆椪旺來超滿足入口裕珍馨希望透過心意的傳遞，同時也將福氣與健康送給最珍惜的家人朋友。禮盒主打商品「非油炸沙其瑪」為裕珍馨獨家研發，全程採以烘烤方式製作，並添加多種堅果，共有杏仁白芝麻、南瓜子和蔓越莓三種口味，使整體口感層次更豐富，多了一些清爽、少了一點油膩。除了非油炸沙其瑪，人氣商品奶油酥餅也是年節必吃經典，使用紐西蘭純淨乳源製成的天然奶油，淡淡醇香不膩口；蜂巢狀餅皮在烘烤時膨漲得臻至圓滿，成就薄而多層次的口感。

單品禮盒外，裕珍馨也提供綜合商品禮盒，像是芙蓉禮盒、牡丹禮盒以及山櫻禮盒，內容不僅包含讓人唇齒留香無法忘懷的迷你奶油酥餅，營養滿分、輕鬆享食零負擔的下午茶點堅果多多等多款人氣經典商品，其中牡丹和山櫻禮盒的部分款式更加入新品「綠豆椪旺來」，香醇綠豆餡搭配自製春蜜鳳梨餡，一口咬下，微酸清爽的好滋味，滿足味蕾多重享受。

牡丹禮盒及山櫻禮盒加入新品「綠豆椪旺來」，滿足味蕾的同時讓你越吃越旺；圖片／裕珍馨提供

編 輯｜Melody Huang

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