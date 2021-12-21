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連7日送拌麵、滷肉！「大師兄銷魂麵舖」插旗宏匯廣場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
銷魂麻辣牛三寶特餐。圖／大師兄銷魂麵舖提供
銷魂麻辣牛三寶特餐。圖／大師兄銷魂麵舖提供

以麻辣拌麵為招牌的「大師兄銷魂麵舖」將於12月25日正式進駐新莊宏匯廣場，開設品牌第9間門市。為慶祝新店開幕，前7日的每日前50名客人，均可獲贈紀念禮品，前2日的前200名顧客，再加碼「VR ZONE虛擬實境遊樂園套票」，讓粉絲能吃又能玩。

大師兄銷魂麵舖主打的拌麵，其關鍵的「秘製辣油」，使用辣椒與數十種中藥材、蔬果熬製8小時而成，為拌麵增添辛香醇味，同時再搭配上不同的肉品、湯頭組合，推出有麻辣牛肉片＋銷魂麵、清燉牛筋＋牛肉片＋銷魂麵、銷魂麻辣牛三寶特餐、銷魂清燉牛三寶特餐等不同的組合，價格落在260元起。店內並提供麻辣鴨血、豆腐、滷豆皮等多種小菜。

即將開幕的大師兄銷魂麵舖9號店，乃是品牌首度插旗新莊，店內同樣延續純白搭配棕色木質的設計基調。為慶祝新店開幕，開幕前7天針對前50名顧客，均可獲贈不同的招牌禮品。12月25日至26日，可獲得「銷魂肉燥炊粉」1盒，前200名再加碼「VR ZONE虛擬實境遊樂園門票2張」。12月27日至28日，則可獲得「銷魂滷肉包」1包；29日至31日，則是贈送「花生麻醬乾拌麵」1包。

大師兄銷魂麵舖將於12月25日進駐新莊宏匯廣場。圖／大師兄銷魂麵舖提供
大師兄銷魂麵舖將於12月25日進駐新莊宏匯廣場。圖／大師兄銷魂麵舖提供

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