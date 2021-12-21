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好市多「港式蜜汁叉燒肉」久違上架！熟食區霸主回歸　網喊終於等到了

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Daybuy Tw
圖／擷取自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Daybuy Tw

美式賣場好市多2021年熟食區美食再添一！日前有網友發現熟食區新增了「港式蜜汁叉燒肉」的身影，誘人色澤十分吸睛，商品也釣出不少擁護者直呼期待已久終於回歸，最近若成功捕捉這款新上架的餐點，帶回家作為聖誕大餐的加菜也頗為合適。

圖／擷取自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Daybuy Tw
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今年1月最後現身的「港式蜜汁叉燒肉」暌違快一年再次登場，採用產地來自台灣、荷蘭及加拿大的豬肉，鹹甜的調味及蜜汁十分下飯，每公斤售價569元，平均一盒500有找。

隨著上架消息公佈，讓許多支持派興奮留言：「重出江湖了！好吃耶，但可遇而不可求」、「這個消失一陣子，期待好久啊」、「等好久，終於又出現啦，去年買過很好吃」。

圖／擷取自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Daybuy Tw
圖／擷取自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Daybuy Tw

不過也有人直言一看就不是港式風味，並有人說明「但港式叉燒是不會用五層肉的，用半肥瘦梅花肉，最好帶一點筋……所以別冠港式好嗎？」另有吃過的會員分享，「這個之前買過，覺得偏鹹！這次重新出現不知道會不會偏鹹？」、「我單吃，這個吃起來太甜，肥肉又太多。沒想到我可以吃三層的，完全被打敗。」但結論仍是期待入手嘗鮮，近期造訪賣場不妨多逛逛熟食區，看看是否有機會買到這款肉品吧！

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