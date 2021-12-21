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肯德基x必勝客隱藏版優惠！連14天有獎，速食促銷、免費點心再抽Apple Watch

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／編輯攝影、APP實測截圖
圖／編輯攝影、APP實測截圖

速食控手機拿出來！連鎖速食品牌「肯德基」與「必勝客」今年共同推出「PK隨饗券」APP，首度提供寄餐服務與限定優惠，配合聖誕節特別推出「2022聖誕跨年洞洞樂」活動，即日起至2022/1/3連續兩週天天都能抽好禮，免費點心、餐點優惠、可折抵消費的點數統統有，中獎率100%，加上每週加碼Apple Watch S7，讓大家將好運一路帶到明年。

圖／APP實測截圖
圖／APP實測截圖

兩大速食聯手的限定好康為「PK隨饗券」APP獨享，截至2022/1/3天天都能登入抽獎，編輯於今開放首日實測抽中「肯德基滿額送4塊上校雞塊」，現賺45元，一天限抽一次，令人期待會有什麼隱藏版好康。目前預計會有可作為折抵金的點數、肯德基與必勝客人氣餐點優惠券，中獎獎項將於2022/1/4活動結束後統一發送至APP。

除了長達14天的獨家優惠，聖誕跨年活動每一週也將抽出一名Apple Watch S7的大獎幸運兒，待通知聯繫後將贈送至指定地址，無須前往門市兌換。

圖／拿坡里
圖／拿坡里

另一方面，曾經作為話題中心的拿坡里炸雞店「重量級腿排桶」再度回歸，188元吃得到12塊「雞腿排」，截至2022/1/16可用平均一塊15.5的價格整桶抱回家。

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