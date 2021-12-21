帝王食補、霸味、阿蘭姐我都愛！大台北「十大薑母鴨店」火速吃起來

天冷暖呼呼吃起來！

走在冷風颼颼的街道上，就想著來點熱湯暖暖胃，乾脆趁下班、下課後揪好友同事一起去吃薑母鴨，好好給自己補一下（摸肚）！一想到油而不膩的湯頭、軟嫩的鴨肉還有迷人的麻油香，口水都快要流出來了～



今年冬天，就讓一鍋暖呼呼的薑母鴨，溫暖你整個人！讓我們跟著《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，找出網友們討論度最高的大台北地區薑母鴨店家，無論連鎖或獨店都擁有超高人氣，讓你吃過再也回不去！

image source：官網/霸味薑母鴨

No.10 麒麟薑母鴨

麒麟薑母鴨獲得許多當地人的青睞，不僅料多實在，麻油麵線也是極力推薦，只有簡單的拌上麻油，沒有加紅蔥、蒜末調味，但麵線的Q勁讓人驚艷。其中豆腐乳醬也相當特別，是大溪酒釀豆腐乳的風味，與其他間薑母鴨不同，到訪一定要嚐嚐看。

麒麟薑母鴨的湯頭以麻油香聞名，薑母味、酒味都較重，中藥味偏淡，喜歡中藥味不那麼重的網友們可以參考。有網友力推「冬天必吃，肉多又切的大塊，酒加的也很阿莎力 」、「個人吃過最好吃的薑母鴨」。

No.9 養生紅面薑母鴨

位在松山健康路上的養生紅面薑母鴨，店內樸實無華，每到氣溫下降時，就會需要搬出預先備好的桌椅，讓座位區一路從店內延伸到騎樓下。在冬季的下班時段總能看到許多上班族湧入，都是衝著這一鍋熱騰騰的薑母鴨而來。

能在網友心中脫穎而出，正是因為料好實在。湯底溫潤微辣，還帶著些許甜味。每塊鴨肉都肉質豐厚、連皮帶骨，沈甸甸地具份量感，但都軟嫩好入口，鴨下水也都相當新鮮味美，讓人忍不住又多吃了幾碗呢！許多網友盛讚：「鴨肉吃起來不會柴，肉細但不爛，嫩卻有嚼勁！」

No.8 月明薑母鴨

開在新莊區的月明薑母鴨，是新莊人必吃薑母鴨店之一。過去是碳火燉煮，現在改為紅外線爐，但香氣味道依舊不變。鴨肉分量多、鴨心鴨腸也乾淨無腥味，青菜給得很大方，薑母鴨湯頭加了很多薑，屬偏辣口味，一喝身子馬上暖和起來，很適合天氣冷的時候，大夥齊聚吃飯、聊天。

雖說是薑母鴨店，許多網友蠻推崇竹筍雞，竹筍處理得很乾淨、使得湯頭相當清甜且絲毫不生苦，且雞肉也採用烏骨雞，即便煮到全熟又燉在鍋裡，仍舊彈口不乾柴，加點水果玉米搭配竹筍雞湯去滾煮後，湯韻是更加清爽、多了果甜層次。

No.7 霸皇薑母鴨

來自樹林的霸皇薑母鴨可是大有來頭，堅持使用當天現宰的溫體鴨肉，特別請薑農栽種的老薑及竹薑的混種，新鮮蔬果熬製再加上特調的中藥材，讓湯頭喝起來香醇濃郁不嗆口，每一口都喝得出老闆對食材的用心！

最特別的是搭配肥美的紅蟳，每一隻都是現點現殺，上桌時還活跳跳，可以慢慢看到紅蟳由綠轉紅，新鮮看得見！蟹黃吸滿湯汁、蟹肉口感綿密、鴨肉Ｑ彈軟嫩，一鍋就享有海陸雙重享受～真是料多豐富，又祛寒養生。店裡還有賣養生鱉爐，整鍋滿滿膠質精華，鱉肉紮實又鮮美，喜歡嘗鮮的網友們可以試一試。

No.6 阿蘭姐薑母鴨

號稱「新店必吃」的阿蘭姐薑母鴨，曾被多家媒體報導過，是許多饕客的最愛，每到冬天就自動來報到，吃過後就再也回不去！最讓網友推崇的便是阿蘭姐的獨門湯頭，使用兩年以上的老薑下去快炒，再加入帶皮甘蔗讓湯頭更加甘甜，熬煮鍋底，形成溫厚的辣味，暖身卻不嗆口。喜歡酒味重一點的可以再加點米酒加入湯裡，品嚐濃濃的薑香和酒氣！

阿蘭姐的鴨肉吃起來軟嫩，完全沒有奇怪的鴨騷味，鴨血糕也沒有腥味且十分Q彈，鴨肉丸、鴨肉燕餃、芋頭鮮肉丸更是推薦必點之一，想吃清爽一點還可以點高麗菜、花椰菜、玉米，增加湯頭的鮮甜，讓我們在寒冷冬夜裡身心靈都能獲得滿足。

No.5 老主顧炭燒紅蟳薑母鴨

行天宮附近最強美食就是這間「老主顧炭燒紅蟳薑母鴨」，天一冷就排隊到爆炸！一定要試試加紅蟳，只見端上桌的蟹膏飽滿，若有成塊蟹黃更是老饕眼中上等好貨。湯底頓時海味十足、更加鮮甜，煮上豆腐、豆皮一起吸飽湯汁，配上蟹殼內滿滿的蟹膏，簡直不要太幸福！

老主顧的「薑味辣度」可以調整，讓害怕薑味的網友安心喝湯，他們的麻油麵線也是一絕，保持著該有的Ｑ彈和咬勁，麵線上的油蔥像不用錢一樣撒好撒滿，入口後能嚼到滿滿的油蔥香氣，配著熱騰騰的鴨肉一起吃，既滿足又有飽足感。

No.4 鴨味仔薑母鴨

鴨味仔薑母鴨採用傳統炭火熬煮薑母鴨，肉質軟嫩，湯頭甘醇，很適合天冷的時候來上一碗，最大的特色就是除了薑母鴨之外，還有泰國活蝦料理，還可以做成胡椒蝦、鹽嗆蝦、蒜頭蝦等等，喜歡海鮮的吃貨們可千萬別錯過啦！一邊吃薑母鴨一邊品嘗肥碩的泰國蝦，超豐盛的啊！

另外還有網友激推的下酒菜，香酥尾椎、香酥鴨頭和炸米血糕，尾椎附上的炸薑片也超好吃，這只在台北松江店、中和莒光店才有得吃喔！各位可千萬別跑錯了。

No.3 霸王紅面薑母鴨

總店在石牌的霸王紅面薑母鴨，本著傳統口味及獨家配方，攻佔饕客們的胃！由米酒、黑麻油、豆腐乳、冰糖、紅棗、甘蔗頭在家上32種中藥配方悶燉而成，廣受大眾喜愛，一上桌濃郁的麻油香和米酒香氣大噴發，吃起來油而不膩的養生料理。

以炭火烹煮，肉質不柴很有嚼勁，再加上各種配料下去，相當滿足，整個身子都暖活了起來～快找找你家附近有沒有店家，趕快去點餐點起來啊！

No.2 霸味薑母鴨

熱愛薑母鴨的朋友一定對「霸味」兩字不陌生，全台都有分店的霸味薑母鴨，饕客們心中最愛還是三重本店！被網友票選為「全台第一薑母鴨」，一到秋天就滿滿排隊人潮，冬天更是一位難求，若不開店前就來排隊的話，等上一、兩小時都是家常便飯。用炭火加熱使湯頭入味濃郁，鴨肉新鮮味美，爽脆可口的鴨腸、鴨胗更是燙一下就能起鍋，還有招牌菜鴨肉小丸子、霸味卷都是必點，再配上一口濃郁湯頭，真是一大滿足。

萬華霸味薑母鴨，生意也不亞於三重總店，每晚開店不到1小時，就能發出近200張號碼牌！與其他霸味最大的不同在於獨門醬料，辣椒醬油再加上豆瓣腐乳，更是別有一番風味！

No.1 帝王食補薑母鴨

自1981年營業至今，擁有多家分店的老字號—帝王食補，是全台第一間創始薑母鴨。秉持著古法獨家比例，一斤紅面鴨公肉搭配四斤老薑與黑芝麻油拌炒，再趁熱沖入含有多種中藥材的養生湯方，湯頭酒味偏濃、麻油味明顯，吃起來有拌炒後的淡淡焦香味，每一口都是真材實料，不喜歡酒味太重的話，可以煮到酒精揮發再喝。

菜單上有許多獨家鍋料，像是帝王筒、起司角燒、鴨菲力等，都是其他薑母鴨店不會有的，熱愛吃薑母鴨的饕客們一定要來嚐鮮～還有其他鍋物像是烏蔘雞、松露雞等等，就算是不吃薑母鴨也能來帝王食補圍爐，享受聚餐的樂趣！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年12月16日至2021年12月15日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『大台北薑母鴨店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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