馬辣「免費鮑魚」壽星無限爽嗑、涮樂和牛「399吃到飽」加碼買1送1！3大火鍋吃到飽優惠
天冷吃鍋暖心，年末更是時候來場放縱的美食之旅，慰勞一年的辛苦。今天為大家盤點馬辣集團旗下3大吃到飽品牌好康，除了有馬辣火鍋「壽星免費升級九孔鮑魚」、問鼎宮廷火鍋「身著聖誕配色送40隻鮮蝦」活動，新登場的涮樂和牛鍋物「399起」吃得到還加碼海鮮買一送一、兩人同行一人免費，優惠截至12/31手刀衝一波。
涮樂和牛鍋物「399起吃到飽」加碼海鮮買一送一
馬辣集團2021新品牌「涮樂和牛鍋物」主打高CP值吃到飽，平日最低399即可享用吃到飽，最新正式進駐基隆。為歡慶新店開幕，品牌集結全台門市同享優惠，即日起至12/31只要按讚分享並完成指定留言，即可拿餐券；若加購呷海鮮全區任一商品，再送一份鮮嫩巴沙魚，每成人可至多買二送二；完成五星好評則免費升級任一精選湯底。
「涮樂和牛鍋物」提供牛、羊、豬、雞等肉品，精選美國見島和牛製成的「焰燒松露和牛握壽司」更是招牌必吃，而無限供應的自助吧也十分豐富，近60款生鮮蔬果及火鍋料吧台開放任拿，副食區還有美澳和牛咖哩、安格斯黑牛牛丼等，加碼日本明治冰淇淋、手工霜淇淋、飲料吧、溫泉蛋，讓大家吃到飽到天靈蓋。
馬辣「九孔鮑魚吃到飽」壽星專屬
馬辣吃到飽壽星優惠12月不停歇，只要提前至少一日訂位且告知參與活動，當月壽星出示有照證件，全桌同享九孔鮑魚吃到飽。公館、西門、忠孝、信義、南京、復興、中山、漢口均適用，12月壽星錯過可要等一年啦！
問鼎「身著聖誕指定配色 送40隻鮮蝦」
問鼎火鍋日前祭出聖誕節優惠，即日起至年底凡兩位成人同行、至少提前一天預約訂位，凡其中一人上衣身穿「紅、綠、金、銀」任一色，即可獲得10隻南美脆甜大海蝦，2人上衣身穿任二色，則贈20尾，以此類推，每桌至多可免費領40尾大海蝦，吃到痛風都甘願。此促銷每人消費門檻為900元，到店需要主動告知欲參與此活動，但12/24、12/25、12/30、12/31四日不適用。
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