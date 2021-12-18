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好萊塢星級料理登台！MOLINO首度插旗台中，李奧納多同款美味獨家限定

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／MOLINO提供
圖／MOLINO提供

義式餐廳「MOLINO」主打以石臼現磨鮮麥自製道地手工義大利麵，為桃園人氣異國美食之一。如今品牌宣佈將首度走出北區，12/19正式進駐台中展二店，並於開幕期間限量推出全台獨家「好萊塢明星星級料理」，截至年末還有打卡送開胃小點，鐵粉、路人粉都要筆記時間衝一波。

圖／MOLINO提供
圖／MOLINO提供

MOLINO二號店插旗台中，為歡慶12/19開幕，截至2022/1/31也主打三道好萊塢明星都愛的同款美食，特別請到義大利籍主廚Antonio Tommasi擔任品牌餐飲顧問，於活動期間12月及2022年1月，以每月兩款、每款限量20份的方式，推出好萊塢明星星級料理。

圖／MOLINO提供
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像是12月吃得到李奧納多迪卡皮歐心儀的「傑克與蘿絲甘藍五彩起司粗管麵」，繽紛色系的麵條來自食材的天然調色，塞滿豬肉、蟹肉、蔬菜及薏仁的內餡尬上酸甜醬汁，更令人視味覺一次滿足；湯姆克魯斯「阿湯哥玩命肉醬手工麵包麵」亦會限定登場。

圖／MOLINO提供
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1月造訪MOLINO台中草悟廣場店則有丹佐華盛頓的「震撼炸雞牛肝菌菇可可亞寬麵」，加上主廚推薦的「漁夫淡菜海鮮五彩繽紛麵」，四道期間限定料理獨家販售，招牌手工義大利麵、明星商品窯烤薄脆比薩、嫩烤櫻桃鴨胸洋蔥比薩、綜合海鮮番茄蕾絲寬帶麵、佛羅倫斯燉牛肚、西西里殺手捲等亦可一網打盡，體驗在台灣品嘗原汁原味的義大利道地手作料理。

圖／MOLINO提供
圖／MOLINO提供

此外，12/19起至12/31為止，只要到店用餐、拍下餐點或店內任一角落，完成打卡任務抑或是留言Google五星及好評，出示完成畫面即可免費獲贈「乾脆義點（酥炸義大利麵小點佐松露醬）」，每人限兌換乙份，聖誕、跨年聚餐又有新選項。

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