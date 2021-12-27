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排隊朝聖！米其林必比登推薦「一甲子餐飲刈包」 鹹香滷肉完全是掛包的靈魂

隨裕而安 / 文、圖／隨裕而安

udn走跳美食／隨裕而安

萬華區有兩家掛包都上了米其林必比登推薦，一家是在華西街內的源芳掛包，包裝走文青質感路線，另外一家就是本篇的主角，一甲子餐飲的掛包/刈包了。我想吃這家很久了，但因為這家只賣到晚上七點，我下班趕不過來，所以一直無緣，終於趁著一個休假日可以來拜訪了。

不但現場的座位區幾乎都有人用餐，外帶更是排的滿滿，排隊外帶的人幾乎都買不少，所以別看前面沒幾個人，其實前進的並不快。

這天我戰鬥力有限，只打算買刈包(掛包)，但觀看現場用餐飯的人，其實有更高的比例都在吃滷肉飯，而且那滷肉飯看起來真的好好吃喔～下次試試看。

外帶的人常常都一口氣買六七份以上的滷肉飯或掛包，生意真的好！

我買了一個掛包，現場覺得燙到不好拿在手裡與店家門口一起拍照，就先帶回家再慢慢拍照好了。

掛包裡面有兩大片控肉、花生粉、酸菜、香菜。

其實大家的掛包皮、酸菜、香菜、花生粉，都不會有太大差異，差距都是因為裡面那塊滷肉造成的。滷肉好吃，整個掛包就好吃，可以說這塊滷肉是掛包的靈魂啊！

一甲子餐飲其實是給了兩片滷肉，有肥有瘦，滷的是鹹香夠味，有這種烹飪水準，難怪現場吃滷肉飯的人好多，想必也是超好吃的，可惜這次我無緣吃到一甲子的滷肉飯，下次囉～

我覺得一甲子餐飲的掛包/刈包相當好吃，大概與瑞芳的掛包是差不多的等級，兩者伯仲之間，都相當的美味，令人印象深刻，但感覺上也都略輸三重的無名掛包，三重的太強啦！

前面說過我也吃過源芳刈包，這邊補張照片證明我吃過，是今年五月去吃的。

源芳刈包與本文主角一甲子餐飲的刈包都得到米其林必比登推薦，但我覺得美味度上來說，一甲子優秀很多，源芳是勝在包裝上，走出傳統掛包/刈包那種寒酸的街邊小吃感。

一甲子餐飲

台北市萬華區康定路79號 (地圖點此)

9:00am – 7:00pm 週日休息

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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滷肉飯 米其林 文青 小吃 萬華美食

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