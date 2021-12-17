最狂炸雞優惠！ 拿坡里炸雞「重量級腿排桶」下殺78折 整桶兩百有找 平均每塊15.5元

年末開趴很需要這款聚餐美食！ 快來收下知名連鎖速食拿坡里炸雞專賣店的「重量級腿排桶」季節限定回歸優惠，直接整桶帶走只要188元，平均一個人不到百元，換算下來一塊炸雞只要15.5元，正好符合年底漲價潮的迫切需求！

圖／拿坡里

拿坡里「重量級腿排桶」期間限定回歸，一口氣就放進滿滿12塊炸雞控最愛部分「雞腿排」，即日起至2022年1月16日前整桶下殺78折，季節限定優惠一桶188元，每塊只要15.5元就能吃到，大口咬下不僅能吃到酥脆外皮，搭配鮮嫩多汁的雞腿肉，絕對能讓炸雞控吃到超滿足。

圖／拿坡里

為了回饋粉絲，拿坡里炸雞專賣店即日起至2022/1/8，使用紙本振興券或出示數位綁定振興券標章，於拿坡里炸雞專賣店消費滿400元，可獲得80元現金抵用券，下次消費不限付款方式，滿400元即可折抵80元。

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