快訊

好友透露「決定好好走」 金馬影帝陳松勇病逝享壽80歲

釣魚假網站騙個資買虛擬貨幣 聯合新聞網呼籲讀者勿上當

最狂炸雞優惠！ 拿坡里炸雞「重量級腿排桶」下殺78折 整桶兩百有找 平均每塊15.5元

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／拿坡里
圖／拿坡里

年末開趴很需要這款聚餐美食！ 快來收下知名連鎖速食拿坡里炸雞專賣店的「重量級腿排桶」季節限定回歸優惠，直接整桶帶走只要188元，平均一個人不到百元，換算下來一塊炸雞只要15.5元，正好符合年底漲價潮的迫切需求！

圖／拿坡里
圖／拿坡里

拿坡里「重量級腿排桶」期間限定回歸，一口氣就放進滿滿12塊炸雞控最愛部分「雞腿排」，即日起至2022年1月16日前整桶下殺78折，季節限定優惠一桶188元，每塊只要15.5元就能吃到，大口咬下不僅能吃到酥脆外皮，搭配鮮嫩多汁的雞腿肉，絕對能讓炸雞控吃到超滿足。

圖／拿坡里
圖／拿坡里

為了回饋粉絲，拿坡里炸雞專賣店即日起至2022/1/8，使用紙本振興券或出示數位綁定振興券標章，於拿坡里炸雞專賣店消費滿400元，可獲得80元現金抵用券，下次消費不限付款方式，滿400元即可折抵80元。

延伸閱讀：

耶誕節要來了！台北「飯店耶誕大餐5選」、A5和牛、波士頓龍蝦與美酒無限暢飲統統都有

「2022澎湖海上花火節」場次全出爐！ LINE主題煙火點亮夜空，24場次快筆記

拿坡里

相關新聞

最狂炸雞優惠！ 拿坡里炸雞「重量級腿排桶」下殺78折 整桶兩百有找 平均每塊15.5元

年末開趴很需要這款聚餐美食！ 快來收下知名連鎖速食拿坡里炸雞專賣店的「重量級腿排桶」季節限定回歸優惠，直接整桶帶走只要188元，平均一個人不到百元，換算下來一塊炸雞只要15.5元，正好符合年底漲價潮的

在家吃爆神美味！「火鍋外帶」網路超夯　免排隊又超優惠

隨著天氣逐漸轉涼，「吃火鍋」也成為消費者暖胃的絕佳選擇，但近年台灣疫情嚴峻，加上品牌火鍋多需事先候位，因此「外帶火鍋」也成為消費者飲食新模式，從今年5月疫情升至三級警戒以來，「外帶火鍋」在網路討論呈現大幅成長趨勢，近一年網路聲量也累積高達328,510筆。

網友最關注這三個月漲價的14家店！「連鎖餐飲漲幅」一次看

文／羅文芳物價連年飆高，近期「餐飲業」也齊聲喊漲，從麥當勞到八方雲集等平價美食，讓民眾荷包特別有感大縮水，對此法務部表示經查「上游蔬果肉品並未有價格波動」，懷疑有不肖業者哄抬價格，10日已成立「物價聯

IG好友通通獻上愛心！聖誕聚會必買「撐場面羨慕系零食」來了

聖誕派對是闔家團聚、賓主盡歡的場合，未料溫暖歡樂的氣氛下，女孩們的IG搶愛心大戰正火爆開打，想要在華麗的聖誕佈景中成功上位，任何一個細節都不容放過！以為只有服裝、交換禮物是評分重點嗎？別忘了還有你分享的零嘴，正默默代言著你的品味！

經典台菜、麻辣鍋、泰式料理！「6間特色年菜」迎虎年

隨著虎年的腳步越來越近，包括饗賓、樂天皇朝、青葉餐廳等諸多餐飲品牌，紛紛推出常溫或冷凍年菜，讓民眾省去自行烹煮的辛勞。另...

獨／第一間「迴轉餐酒館」 爭鮮「樂鮮」元旦開幕

爭鮮又有新品牌了！已經有爭鮮迴轉壽司、SUSHiPLUS、定食8、MAGiC TOUCH点爭鮮、爭先食蔬、爭鮮GOGO等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。