聖誕好美味！ 3大飯店誘人豪華套餐 還可跟日系主廚學料理

【旅奇傳媒/編輯部報導】馬上就是聖誕佳節，今年打算怎麼過節呢？是否幫家人、情人、親友預約豪華聖誕大餐，一起歡聚迎新！除了各大飯店的美味料理，也可跟著日系主廚學做聖誕大餐，挑戰味蕾的驚喜體驗。

▲法式聖誕節大餐將有前菜、魚料理、肉類料理等三品。 圖：JR東日本大飯店 台北／提供

JR東日本大飯店 台北 主廚教室體驗登場

來自JR東日本集團旗下首家海外飯店的〈JR東日本大飯店 台北〉即將於12月23日（四）推出由飯店全日餐廳〈鉑麗安〉日籍行政總主廚芦浦隆二（Yoshiura Ryuji）領導的系列頂級奢華料理教室《Chef’s Kitchen》。行政總主廚主導的系列料理體驗，繼第一回好評不斷，12/23再次登場，這次將運用細膩的日式料理烹調法來結合呈現奢華聖誕大餐。

參加的貴賓將與主廚一起在全日餐廳〈鉑麗安〉的開放廚房中，享受一場驚艷味覺的難得體驗。 限定3組（每組2名）同日豪華住宿專案，專案內容：住宿乙晚並享有主廚教室教學的料理晚餐客房服務、月台町免費飲料券兌換及免費早餐兩客，即日起開放報名。體驗專案：專案內容主廚教室體驗，限定6名，即日起開放報名。

《Chef’s Kitchen》第二彈，將以細膩的日式烹調手法結合法式聖誕節大餐為主題，指導前菜、魚料理、肉類料理等三品。包含使用日本昆布漬去醃漬的鯛魚薄片特製而成的一品料理「日式昆布風味醃鯛魚薄片 佐醋凍」，結合和風的香氣及法式的滋味的「雞肝慕斯 佐柚子胡椒香料麵包」，以及使用特殊耐熱膜將干貝的鮮味及烏魚子的風味包裹住的「特製紙包干貝」，與將熱騰騰的牛肉濃湯以酥皮封住的「紅酒燉牛肉酥皮派」。

總主廚芦浦隆二也特別替每位貴賓們準備了飯店品頌坊特製「聖誕樹幹蛋糕」和來自西班牙海拔950m，昆卡省的伴手禮「西班牙神藍氣泡水」，讓您在無論是在客房中或是回到家後 也能和家人朋友分享JR東日本大飯店呈現的日本融合法式熱騰騰的美妙滋味。

▲極炙牛排館2021聖誕歐陸饗宴套餐。 圖：台中日月千禧酒店／提供

日月千禧喜迎聖誕 歐陸套餐別出心裁

每年最期待的聖誕佳節即將來臨，2021台中日月千禧酒店推出一系列精采聖誕活動，更有頂級歐陸饗宴套餐讓節日氣氛升溫。24樓極炙牛排館12月24日起至12月25日止午、晚餐時段端出歐陸聖誕套餐，主菜牛排提供美國大奧瑪哈極佳級菲力牛排”羅西尼”、美國大奧瑪哈極佳級肋眼牛排；AA9+澳洲純血種全和黑毛和牛肋眼、A5日本宮崎和牛紐約客四種選擇，其他選擇還包括紐西蘭國王鮭、西班牙頂級橡實伊比利帶骨豬排以及紐西蘭帶骨小羔羊里肌。

以招牌菜半隻波士頓活龍蝦作為熱前菜，可一次品嚐到海陸極品風味，其他包括前菜「法國薩索雞」將薩索雞特製為醬派，呈現雞肉味香肉甜的特色，且搭上鴨肝、羊肚菌卡士達醬，交織出和諧優雅的好味道；湯品「義大利棗子蕃茄濃湯」是以紅酒、牛肉汁燉煮牛肉、棗子蕃茄、多款時蔬而成的濃湯，濃郁鮮甜配上純手工自製的火烤蕃茄起司羅勒義大利餃一同品嚐，令人回味再三，另外還有開胃前菜「蒜味田螺球」、「聖誕甜點」，每人依主菜選擇NT$2,680+10%~ NT$3,780+10%。

▲大廳酒吧推出多人饗宴外帶組合「爐烤火雞禮籃」，每組6人份只要3,999元，附贈美式燒烤BB。 圖：六福旅遊集團／提供

六福耶誕嘉年華開跑 超豐盛牛排龍蝦套餐饗宴饕客

12月是最適合與親友歡聚的溫馨季節，六福旅遊集團搶攻歲末節慶餐飲商機，旗下各事業體同步推出多項應景商品，一起迎接年度饗宴。台北六福萬怡酒店The Lounge大廳酒吧推出精緻聖誕餐點，有「浪漫聖誕雙人饗宴」包含細嫩多汁的「爐烤安格斯黑牛肋眼牛排(6oz)」及香氣濃郁的「鴨肝菌菇龍蝦手工麵」雙主餐外，還有內含5種不同火腿或臘腸的綜合冷肉盤、主廚湯品、自製麵包、精選沙拉及熱前菜，還有甜點跟飲品，原價3,880元+10%，於聖誕佳節12月24日及25日享用，即可以85折優惠價大啖雙人饗宴。

▲Elite Bakery以雪白聖誕為題，限時推出多款聖誕甜點及節慶麵包。 圖：六福旅遊集團／提供

考慮在家開Party的朋友，大廳酒吧也推出了多人饗宴外帶組合「爐烤火雞禮籃」，嚴選6公斤以上的美國進口火雞，採用獨家配方醃製爐烤，表面金黃油亮，肉質鮮嫩多汁，另附贈美式燒烤BBQ豬肋排、和牛肉醬千層麵及栗子南瓜派等餐點，每組6人份只要3,999元，消費滿5,000元再送價值1,680元的紅酒1瓶，若想感受內用氛圍的話，亦可提前致電大廳酒吧預訂，1組火雞禮籃可折抵6人低消，還可再享每人加價499元暢飲紅酒、柳橙汁等軟性飲品，一起共襄盛舉歲末佳節。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野