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爛粉注意！「卡滋X白爛貓爆米花造型桶」超萌上市
尖叫聲預備起！今天開始，就可以讓爛爛陪你吃卡滋爆米花了，不僅陪你吃還可以帶著到處趴趴走。超人氣爆米花品牌「卡滋爆米花」與台灣知名原創IP白爛貓合作，以粉絲迴響熱烈的「恐龍爛變裝系列」為創意發想，且有別於過往的桶裝形式，首度嘗試白爛貓造型為包裝外觀，正式推出「卡滋X白爛貓爆米花造型桶」。
「卡滋X白爛貓爆米花造型桶」兼具四種變化功能，一桶內含五包TOP排行熱銷、香醇迷人奶香融入綿密香濃焦糖的「美式焦糖牛奶爆米花」。今起(12/15)除卡滋官網及門市外，全台全家便利商店、家樂福、寶雅、愛買、大潤發也陸續上架開賣，產品通路定價539元，促銷優惠則依各通路訂定為主。
恐龍爛的創作來自作者本身很喜歡恐龍和怪獸，把自己變裝成大怪獸，幻想出一個有恐龍爛、水怪跩、蝶龍糬等恐龍的虛擬世界，偶爾生活、工作累了，不想努力了，想要耍白爛，即可隨時招喚它。
品牌也想出四種變化功能，一是「白爛妙招起手式」，「卡滋X白爛貓爆米花造型桶」在白爛貓頭部後方設計可重複開闔的蓋子，讓爆米花不易撒出外，帶著它還可以萌巨星姿態吸睛度破表的走進場電影院；另一款是「白爛妙招街頭式」，可斜背上路超搖擺；「白爛妙招辦公式」可當文具收納桶，可愛加分；「白爛妙招招財式」則可化身吃錢存錢筒，瞬間變成招財貓。
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