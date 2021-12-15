限時完食100盎司肉就免單！火鍋世家「大胃王挑戰」失敗還有75折，開鍋擲骰子送蝦

呼叫大胃王！連鎖海鮮火鍋品牌「火鍋世家」推出超猛「100盎司肉狂大挑戰」，不論一人還是組隊，只要於指定時間完食，3888元的浮誇餐點直接免單，即便失敗也能打75折；12月另有開鍋「擲到幾點就送幾隻蝦」、開兩鍋就送「身分證末兩碼四數相加」的鮮蝦，嘉義店、雲林虎尾店、雲林斗六店三家門市限定，在地人呼朋喚友衝一波！

大胃王肉品有兩份台灣梅花豬、中腹培根牛二選一；熟成霜降牛、紐西蘭雪花羊、快樂雪花豚三選一；熟成板腱牛、紐西蘭雪花羊、快樂雪花豚三選一。圖／IG@rose.eat_tainan授權

全台各有分店的「火鍋世家」聯合嘉義店、雲林虎尾店、雲林斗六店三家門市，獨家推出四人套餐的大胃王活動，即日起凡提前一天預約參賽，當天於指定時間清空所有食材，即可整桌免單，現賺3888元。挑戰活動除了有100盎司肉品，還附贈四組時蔬菜盤、四份昆布湯底及四份附餐，單人70分鐘、雙人40分鐘吃完即可吃免費「霸王餐」；雙人60分鐘內完食、四人50分鐘內則享5折好康。若沒有成功，也有75折安慰獎，相較起來仍頗為划算。

兩人若末兩碼為12、34，即享1+2+3+4共10隻免費蝦隻。 圖／IG@rose.eat_tainan授權

若不想參與大胃王活動，海鮮控也有量身打造的優惠。12月份只要到三家門市用餐，每開兩鍋或以上，即贈兩張「身分證末兩碼」共4個數字相加的蝦子數量，鮮蝦也可更換成前腿豬肉片。提醒大家優惠無法併用、超值限定鍋不列入鍋數計算，現場需要出示證件正本核對。

不僅如此，即日起至12/31，單人開鍋也能爽嗑免費蝦，活動期間開一鍋可擲一顆骰子，四鍋則可拿到四顆骰子，擲到幾點就送幾隻蝦，如擲到兩顆相同數字，還會再加碼五隻鮮蝦，吃到痛風都甘願。而現場也提供自助吧，飲品、湯品、明治冰淇淋一律免費吃到飽，另有葉黃素機能蛋可以免費領取，讓火鍋控徹底飽到天靈蓋，12月大餐不怕沒著落。

現場有自助吧吃到飽，提醒大家所有優惠活動無法併用。圖／IG@rose.eat_tainan授權

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