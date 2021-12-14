「必勝客」漲價！比薩貴30元　義大利麵、拼盤最多漲50

因原物料價格與國際貨櫃運費均上揚，連鎖比薩「必勝客」宣佈，將於即日起調整部份商品價格，平均漲幅為3.1%。其中7款經典口味比薩，漲價20～30元，6款個人比薩調漲6～10元。其他如芝心餅皮、義大利麵、拼盤也都調漲，最大漲幅達50元。

必勝客此次調漲售價內容，在經典口味比薩中，包括星級白醬海鮮比薩等7款大、小比薩調漲20～30元，其餘如鐵板牛柳比薩、韓式泡菜燒肉比薩等7款經典口味則維持原價。另外超級總匯等6款個人比薩，調漲6～10元；芝心餅皮調漲5～15元；鬆厚餅皮等另3款餅皮則維持原價。此外，義大利麵調漲10元、拼盤調漲20～50元，部分熱烤類商品及比薩套餐則進行優惠內容調整。

除了調漲之外，必勝客也調降部份產品價格。麻糬QQ球單點調降20元、薯金幣（30顆）單點價調降14元、德國芝心腸（6條）單點價調降5元，總計超過半數商品價格維持不變。至於現行的「比薩外帶買大送大、外送買大送小」優惠活動將維持不變。