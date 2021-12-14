2大火鍋新型店「自助吧吃到飽」268起！這一小鍋買1送1優惠、這一鍋進駐新竹

這一鍋餐飲集團旗下2大品牌「這一鍋」與「這一小鍋」今年新開新型態門市，首度進軍吃到飽市場，增設無限供應的時蔬、飲料自助吧，其中「這一鍋」繼西門三代首店登場後，日前正式插旗新竹；而「這一小鍋」二代店則將於12/15正式進駐北投，268元起即享自助吧吃到飽，配合開幕更接力推出4大優惠，包含買一鍋送一鍋、第二鍋半價等，小資鍋控必收！

「這一小鍋」三代店開幕推買一送一、第二鍋半價

圖／這一小鍋臉書專頁

主打個人鍋的「這一小鍋」店裝一直走復古懷舊路線，飯後甜點麵茶冰淇淋更是用餐亮點。如今「這一小鍋」新開台北北護店，新增免費吃到飽的自助吧形式，用餐滿足低消268元不僅能享附餐、霜淇淋任拿，火鍋必備的時蔬與配料也能無限自取，升級饕客用餐體驗，12/15下午5點試營運。

圖／這一小鍋官網

而為歡慶二代店開幕，「這一小鍋」台北北護店12/15至12/17期間獨家推出「買一鍋送一鍋」，活動期間凡於社群打卡、點購任一份單人套餐，即可獲贈一份梅花豬肉或雞胸肉套餐；12/18至12/20則有完成打卡任選兩鍋肉類主餐即有「第二鍋半價」，後續還有滿額贈古早味經典茄芷袋、留評論贈食材招待券，優惠最晚截至2022/1/7。

台北北護店地址：台北市北投區明德路365號2樓營業時間：11:30-22:00（收客至 21:00）

全台第二家「這一鍋」吃到飽插旗新竹

「這一鍋」全新型態門市8月設點台北西門引發朝聖潮，時隔不到4個月新竹人也能就近吃到三代店。最新新竹中正店同樣供應新鮮時蔬、副食、甜點、飲料、冰品吃到飽，平日午餐398元就能開吃牛、豬、雞4款肉品與自助吧，而最高價位則有15款頂級肉品海鮮點到飽，不分平假日皆為768元，但同桌每人均需點均一價位。

圖／這一鍋皇室秘藏鍋物臉書

而基本湯頭有招牌「頤心菌菇鍋」及「琥珀昆布茶湯」可二選一，也可加價70元升級老火湯或御膳麻辣湯，養生系或喜愛舒暢辣度路線的鍋控都能依喜好挑選。

圖／這一鍋餐飲提供

新竹中正店地址：新竹市東區中正路103號營業時間：午餐 11:30-15:30（最後收客14:00）；晚餐 17:00-21:00（最後收客19:30）

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