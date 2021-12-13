漢堡王「勁濃起士超級重磅」夾滿17.6盎司肉排！3大速食聖誕新品，肯德基、必勝客一次收

聖誕節吃速食也能吃出創意及滿足！配合即將來臨的耶誕，各大品牌陸續推出限定新品快閃，除了最早開賣的必勝客「聖誕花圈烤雞比薩」，肯德基近期亦打造「奶油香蒜雪花脆雞」，而漢堡王則將於12/21起新推分別夾滿4層牛肉排、起司與培根的「勁濃起士超級重磅」，超邪惡組合絕對讓肉控吃個過癮。

漢堡王：勁濃起士超級重磅（12/21至2022/1/3）

漢堡王今年耶誕主打超厚肉排漢堡，快閃14天。圖／漢堡王

漢堡王今年陸續推出重量級漢堡，像是9月就以烤肉堡肉排取代麵包，每口都是純肉堡。如今品牌最新力作「勁濃起士超級重磅」12/21起開賣，耶誕限定版超厚的澳洲火烤牛肉排重達17.6盎司，上下層共夾上4片美式起司、培根及脆洋蔥，一口咬下絕對邪惡但療癒。

新品截至2022/1/3可透過現場臨櫃購買、現場自助點餐機及官網預訂選購，單點售價289元，套餐為329元，每日10:30起供應至打烊前30分鐘，竹科台積P1、南科台積店、兒園、美光店不適用。

肯德基：奶油香蒜雪花脆雞（即日起至2022/1/10）

奶油香蒜雪花脆雞XL套餐，每套195元。圖／肯德基提供 肯德基「紐奧良烤全雞」每隻419元。圖／肯德基提供

肯德基聖誕新品為招牌咔啦脆雞披上蒜香奶油醬與雪花脆片，應景口味「奶油香蒜雪花脆雞」供應至2022/1/10，單點每塊66元，也有各款套餐組合可嘗鮮。此外，配合聖誕節，品牌也推出「紐奧良烤全雞」，超適合一家人在餐桌大快朵頤，售價419元，提醒大家記得提前一日預購。

必勝客：聖誕花圈烤雞比薩（即日起至12/27）

必勝客打造創意造型「聖誕花圈烤雞比薩」。圖／必勝客提供

必勝客11月超前部署聖誕，首度推出有洞的比薩，以內外雙圈芝心餅皮製成花環造型，截至12/27都能買到應景的「聖誕花圈烤雞比薩」。這款耶誕新品冰品有芝心起司與帕瑪森起司，餡料則鋪有雞腿肉、莫札瑞拉起司、紅椒丁、菠菜及異國香料調製成的摩洛哥風味醬，每個大比薩790元，買大送大活動也適用。

延伸閱讀：

．1折吃王品火鍋！「青花驕、和牛涮、尬鍋、聚」限定優惠，名字同音ㄍㄨㄛ還有88折

．肯德基4大隱秘優惠碼！「8塊雞＋蛋撻禮盒」限時68折、雞米花＆雞塊買1送1