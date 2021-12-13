這耶誕套餐很粉紅！微兜、pd by petit doux限期供應
因應年末聚餐需求，即日起至12月31日，金色三麥集團旗下人氣女性餐酒館「微兜petit doux」，推出「甜蜜聖誕4人套餐」，包含前菜、披薩、燉飯、湯鍋和可可伯爵瓦帕鬆餅共6道餐點，售價2,920元＋10%服務費，還可再享半價加購無酒精飲品。旗艦品牌「pd by petit doux」，更送上包含招牌料理「能量蔬果盆」、冬季限定「天空之糖草莓瓦帕鬆餅（聖誕特別版）」等嚴選開幕期間熱賣的9道餐點，打造華麗豐盛的「聖誕四人套餐」，售價3,999元＋10%服務費。
金色三麥餐飲集團旗下女性餐酒館「微兜petit doux」，擁有獨家專利技術，有著Q彈麻糬與起司熱餡的瓦帕鬆餅是粉絲來店必吃甜點，隨著草莓季的到來，冬季限定口味「天空之糖草莓瓦帕鬆餅」在千呼萬喚之下甜美回歸。
「天空之糖草莓瓦帕鬆餅」以甜度低、養份高且富含礦物質的椰糖為原料，搭配紅艷香甜的草莓，製作出輕甜不膩口，人人都能輕鬆享受的無負擔甜點。
為了讓每位客人沉浸在聖誕迎新氣氛中，微兜petit doux特地打造超夢幻粉紅聖誕樹，仙氣飄飄的粉嫩色系，拍照打卡時彷彿自帶濾鏡，給妳美顏好氣色。新成立的旗艦品牌pd by petit doux更推出聖誕限定獨家擺盤，勢必將在IG掀起洗版旋風。
除享用美味的聖誕大餐和冬季限定的草莓瓦帕鬆餅，即日起至12月31日，「微兜petit doux」和「pd by petit doux」將有聖誕小精靈隨機出沒，與客人進行現場互動遊戲，每桌不限消費金額皆可參加，免費招待幸運兒享用招牌人氣雲朵瓦帕鬆餅、綺想伊比利火腿披薩、琉璃白燉湯雙鮮鍋、耍甜蜜醬酥雞、絲綢女王拿鐵，為大家的歲末迎新聚餐加菜。
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