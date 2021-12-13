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超猛「桃園炒飯」近30種口味任選！限量烤鴨炒飯必點，還有飲料＋白飯免費吃到飽

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
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桃園人衝一波！市區有家生意極好的「炒味亭」炒飯專賣店，每盤平均百元但份量十足，粒粒分明、不油膩的特色亦是虜獲饕客芳心的亮點。而店內光是炒飯就有將近30種口味可選，其中限量的烤鴨炒飯更讓不少人撲空2次才成功吃到，其他口味亦讓人一吃上癮，為在地人的午、晚餐好夥伴。

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「炒味亭」主打各款炒飯，也販售熱炒、麵食，夜晚想稍微小酌聚餐也合適。值得一提的是，有別於大家對炒飯的刻板印象，每盤現炒的炒飯都不會過於油膩，用料也頗為霸氣，像是「蝦爆蛋蝦仁炒飯」就鋪滿了蝦卵，大口入嘴爆Q的口感超滿足，裡面還混搭蝦仁、肉絲、蛋，豐富組合升級美味。而「烤鴨炒飯」則加入了新鮮烤鴨一塊翻炒，不僅賣相吸睛，大火翻炒的鴨油也增添了撲鼻的香氣，開胃指數爆棚。

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
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此外，部落客謝蘿莉也激推川味麻辣牛，盛讚辣度恰到好處，另有羊、豬及雞肉可選，紅通通外表及不油膩的組合絕對是嗜辣饕客初訪首選。而凡至「炒味亭」點購飯類，還享加飯不加價，無限吃到爽，並附飲料免費喝，佛心服務加上鎮店近30種口味的選項，絕對讓民眾一個月天天吃都不怕重複，店家實際還得過全國炒飯競賽優選，名副其實的台灣炒飯王千萬別錯過。

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
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炒味亭

武陵店地址：桃園市桃園區中山路928號
大廟總店地址：桃園市桃園區中山路67號
營業時間：10：30-14：00、16：30-21：00

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
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