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8元吃超萌聖誕造型包！港式「點8號」推20款耶誕獨享餐，買禮盒再送主餐兌換券

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／點8號提供
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12月大啖耶誕餐點最應景！港式專賣店「點8號」推出近20套聖誕獨享餐，並配合聖誕節打造聖誕公公造型包點，活動期間訂購指定餐點，即可用8元吃到一籠手工聖誕造型包。品牌同步超前部署2022年新春年菜禮盒、官網抽獎，系列新消息一次看。

圖／點8號提供
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「點8號」主打米其林星級名廚坐鎮的平價港點，蒸籠推車有水晶蝦餃皇、蝦仁鮮燒賣、魚子鮮燒賣、蒜香蒸排骨等招牌菜色，因應聖誕節特別推出港粵燒臘飯、港台經典飯、港粵風味蒸飯、特色風味湯麵、乾拌撈麵系列等聖誕獨享餐，每份均附三種小菜及湯品，若點購精選獨享餐再享「聖誕造型包」8元加購價，銅板價多一籠，讓民眾在耶誕日大啖港式美食。

圖／點8號提供
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此外，品牌也搶先祭出新春年節禮盒預購，截至12/31凡完成預購與付款，再加碼贈送主餐兌換券。原價1150元「愛老虎油新春禮盒」特價880元，附一盒10入水晶蝦餃皇、一盒15入魚子鮮燒賣、6個愛老虎油包；價值1970元的「福虎生風年菜組合」則為1660優惠價，內附6入腐皮鮮蝦捲、一包豉汁蒸鳳爪、15入魚子鮮燒賣、法式櫻桃鴨胸、德國酸菜豬腳及愛老虎油包，不論是送禮或在家自用都合適。

另外，品牌也與線上祭出限定好康，即日起至2022/2/15只要在官網消費滿1300元（不含運費），可獲得一次抽獎機會，有機會將價值13000元的Le Creuset琺瑯鑄鐵心型鍋帶走，累計2600元則有兩次抽獎機會，以此類推，2/18開獎。而官網消費滿2500元再送精選咖啡豆1包，現賺465元。

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