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疫情內外夾攻 2關鍵決定台灣能否守住這一波

超高CP值「去骨鴨腿飯」只要90元！台南鳳姐鴨肉飯　限量美食未開門就大排長龍

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／編輯葉穎樂攝
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作為美食之都的台南遍佈各式美味，除了牛肉湯及小吃，滿滿台灣味的高CP值便當也能收買人心。位於中西區民族路的「鳳姐鴨肉飯」憑藉平價且大份量的餐點成為超夯美食，其中又以限量供應的鴨腿飯最受喜愛，90元即可吃到鋪好鋪滿的去骨鴨腿肉，每份還附魯蛋、豆干、筍乾跟梅干，讓許多民眾心甘情願提前排隊只為朝聖這一味。

圖／編輯葉穎樂攝
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「鳳姐鴨肉飯」販售多款飯類、當歸類、清湯及小菜，鴨肉飯、梅干扣肉飯、下水湯都是道地人的熱門必點，但「鴨腿飯」絕對是大部分人的首要目標。鴨腿飯每日限量，一人只能限購兩份，開放內用時期整碗捧上桌就能看到彷彿深不見底的鴨腿肉，目前因應防疫店內只開放外帶，打開便當盒仍是滿溢的去骨鴨腿，肥美銷魂的鴨皮配上軟嫩的新鮮鴨肉，底部則有白飯、半顆魯蛋、豆干、筍乾跟梅干，雖整份吃完後有點油，90元絕對是大寫的真材實料。

圖／編輯葉穎樂攝
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編輯日前於平日早上10:20造訪時，已見有人搶先等候，隨著11:00開業的時間逼近，未正式營業即可見大排長龍，展現屹立不倒的人氣。大家未來若於前往，可至店內右方領取菜單，填寫完畢在店外排隊稍後店家開店，若想吃到鴨腿飯，則建議至少提前30分鐘造訪，才能順利吃到這份台南隱藏版在地美食啦！

圖／編輯葉穎樂攝
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鳳姐鴨肉飯

地址：台南市中西區民族路三段190號

營業時間：11:00-15:00、16:30-19:30（每週三、四公休）

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