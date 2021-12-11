1折吃王品火鍋！「青花驕、和牛涮、尬鍋、聚」限定優惠，名字同音ㄍㄨㄛ還有88折

火鍋控必衝！王品集團集結旗下4大人氣鍋物推出限定好康，即日起至12/19凡到「聚北海道鍋物、青花驕麻辣鍋​、和牛涮日式鍋物放題、尬鍋台式潮鍋」​消費並完成指定任務，即可直接獲得4張「1折優惠券」，12/20至12/31亦有同音字專屬優惠，截至2022/1/21若完成線上投票還可領取「4品牌贈菜券」，3大優惠讓大家省荷包、加菜吃個過癮。

和牛涮為王品旗下和牛鍋物吃到飽品牌。圖／王品提供

王品火鍋品牌「聚北海道鍋物、青花驕、和牛涮、尬鍋」共同推出饕客活動，即日起至12/19至各品牌門市用餐、消費單筆滿500元，完成三次各品牌消費即獲得瘋點數168點，活動期間內4品牌各消費一次即可再獲贈4大火鍋品牌各一張「1折券」，包含聚北海道鍋物1KG雙人牛豬雙拼瀑布聚套餐、青花驕雙人青花宴套餐、和牛涮極上和牛套餐兩份、尬鍋雪花牛肉剝皮辣椒雞鍋套餐兩份1折優惠券，總價值達4938元，10%服務費另計。

尬鍋截至12/26也有獨家活動，最高可抽中一年份免費鍋物。圖／尬鍋提供

此外，姓名有「ㄍㄨㄛ」的火鍋控也有好康，12/20至12/31凡出示證件，符合同音即享4大品牌單客套餐88折優惠。另外，12/20起至明年2022/1/21若於活動網站下方輸入王品瘋美食App會員手機號碼、所想擁護的品牌coupon序號，即可參加「王品火鍋眾合國，鍋大代表票選」活動，完成投票即得4大品牌贈菜券，共4張，聚北海道鍋物招待極品蝦仁滑漿乙份、青花驕為青花驕酸辣粉、牛涮贈送ORION生啤酒乙支、尬鍋則能免費爽嗑海鮮拼盤，每個瘋美食帳號僅能投票一次。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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