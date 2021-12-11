快訊

直播／「珍愛藻礁」意見發表會最終場 潘忠政對上洪申翰

再增兩例Omicron個案！自英、美入境「打過二劑BNT」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一斤黃金蜆鋪超滿！「台北浮誇級火鍋」爆系海鮮太滿足，鮑魚、干貝免費送

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／本事滿足鍋物提供
圖／本事滿足鍋物提供

火鍋控12月聚餐免愁！台北東區「本事滿足鍋物」年末祭出「爆系列」新品，3款新款鍋物有一斤大蛤蠣尬30隻甜白蝦、一斤黃金蜆等著大家，加上快閃兩周的「點爆系鍋物送爆系主食」，相當於免費升級雞佛、生食級干貝或整顆鮑魚，讓人吃到痛風都甘願。

圖／本事滿足鍋物提供
圖／本事滿足鍋物提供

圖／本事滿足鍋物提供
圖／本事滿足鍋物提供

早前曾推出60盎司肉量「超本事」大份量套餐、浮誇海鮮船的「本事滿足鍋物」，趁著12月推出了視味覺兼具的「爆系列」新品，「爆系鍋物」首要的「爆量香辣海鮮二吃鍋」就吃得到一斤大蛤蠣及30隻甜白蝦，在秘制香辣醬加持下的精華高湯更是一大亮點；冬天進補路線「爆量麻油雞佛鍋」則有產地直送的400g雞佛，外Q內軟口感超療癒；「爆量黃金蜆鍋」則放滿一斤的黃金蜆，並附贈白蘭氏蜆精，讓大家吃鍋也能充滿活力。

圖／本事滿足鍋物提供
圖／本事滿足鍋物提供
圖／本事滿足鍋物提供
圖／本事滿足鍋物提供

值得一提的是，12/15起至12/31為止，凡點爆系鍋物即送一份價值258元的「爆系主食」，餐點以招牌蔥動椒麻麵或剝皮辣椒肉燥飯為基底，加上雞佛、生食級干貝或整顆鮑魚，鮮甜海鮮鋪好鋪滿，讓人完全看不到主食吃得超滿足。此外，每位開鍋328元，除了含原味精神湯底，也有新鮮蔬菜、豐富附餐、明治冰淇淋、飲料及醬料可以無限吃到飽，加購肉品、海鮮則可吃得更加豐盛，台北聖誕、跨年用餐新選項必收。

延伸閱讀：

肯德基4大隱秘優惠碼！「8塊雞＋蛋撻禮盒」限時68折、雞米花＆雞塊買1送1

金馬「美國女孩」同款冰淇淋聖代！台北人回憶「双聖美式餐廳」憑票根享8折

火鍋 大台北美食 台北東區 吃到飽

相關新聞

1折吃王品火鍋！「青花驕、和牛涮、尬鍋、聚」限定優惠，名字同音ㄍㄨㄛ還有88折

火鍋控必衝！王品集團集結旗下4大人氣鍋物推出限定好康，即日起至12/19凡到「聚北海道鍋物、青花驕麻辣鍋​、和牛涮日式鍋物放題、尬鍋台式潮鍋」​消費並完成指定任務，即可直接獲得4張「1折優惠券」，12

一斤黃金蜆鋪超滿！「台北浮誇級火鍋」爆系海鮮太滿足，鮑魚、干貝免費送

火鍋控12月聚餐免愁！台北東區「本事滿足鍋物」年末祭出「爆系列」新品，3款新款鍋物有一斤大蛤蠣尬30隻甜白蝦、一斤黃金蜆等著大家，加上快閃兩周的「點爆系鍋物送爆系主食」，相當於免費升級雞佛、生食級干貝

肯德基4大隱秘優惠碼！「8塊雞＋蛋撻禮盒」限時68折、雞米花＆雞塊買1送1

年末時分各餐飲漲價消息此起彼落，肯德基繼宣佈跟進調整部分餐點價格，12月也祭出了系列新品「奶油香蒜雪花脆雞」、「紐奧良烤全雞」等。今天要跟大家分享網路訂餐及現場同步適用的優惠，除了可使用預訂快取買XL

限時3天「肉量免費升級」！最大間「黑毛屋」開幕

繼於11月開設「黑毛屋本家 復興SOGO店」、「黑毛屋 新竹巨城店」後，黑毛屋將再於12月10日開設ATT4FUN信義店...

抽唯一「豬排主題房」！吉豚屋再推「牡蠣＋海老」套餐

呼應聖誕節到來，來自日本的「吉豚屋」推出期間限定的「牡蠣海老4人、雙人套餐」，現省140元。另外店內也推出百吉NiseK...

滋滋作響的感官盛宴！此生必嚐「10大頂級鐵板燒」 極上享受一次滿足

說起頂級的用餐體驗，你心中浮現的是優雅華美的法式Fine Dining，還是日式職人嚴謹的割烹料理呢？在台灣，所有頂尖餐飲中，發祥自日本、擷取精緻法餐神髓的頂級鐵板燒，正是最富代表性、獨具一格的存在。坐在鐵板邊，欣賞師傅的煎鏟行雲流水、新鮮食材滋滋作響，一次滿足視、聽、嗅、味感官，可謂極上享受！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。