一斤黃金蜆鋪超滿！「台北浮誇級火鍋」爆系海鮮太滿足，鮑魚、干貝免費送

說起頂級的用餐體驗，你心中浮現的是優雅華美的法式Fine Dining，還是日式職人嚴謹的割烹料理呢？在台灣，所有頂尖餐飲中，發祥自日本、擷取精緻法餐神髓的頂級鐵板燒，正是最富代表性、獨具一格的存在。坐在鐵板邊，欣賞師傅的煎鏟行雲流水、新鮮食材滋滋作響，一次滿足視、聽、嗅、味感官，可謂極上享受！

2021-12-08 14:02