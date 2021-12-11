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一斤黃金蜆鋪超滿！「台北浮誇級火鍋」爆系海鮮太滿足，鮑魚、干貝免費送
火鍋控12月聚餐免愁！台北東區「本事滿足鍋物」年末祭出「爆系列」新品，3款新款鍋物有一斤大蛤蠣尬30隻甜白蝦、一斤黃金蜆等著大家，加上快閃兩周的「點爆系鍋物送爆系主食」，相當於免費升級雞佛、生食級干貝或整顆鮑魚，讓人吃到痛風都甘願。
早前曾推出60盎司肉量「超本事」大份量套餐、浮誇海鮮船的「本事滿足鍋物」，趁著12月推出了視味覺兼具的「爆系列」新品，「爆系鍋物」首要的「爆量香辣海鮮二吃鍋」就吃得到一斤大蛤蠣及30隻甜白蝦，在秘制香辣醬加持下的精華高湯更是一大亮點；冬天進補路線「爆量麻油雞佛鍋」則有產地直送的400g雞佛，外Q內軟口感超療癒；「爆量黃金蜆鍋」則放滿一斤的黃金蜆，並附贈白蘭氏蜆精，讓大家吃鍋也能充滿活力。
值得一提的是，12/15起至12/31為止，凡點爆系鍋物即送一份價值258元的「爆系主食」，餐點以招牌蔥動椒麻麵或剝皮辣椒肉燥飯為基底，加上雞佛、生食級干貝或整顆鮑魚，鮮甜海鮮鋪好鋪滿，讓人完全看不到主食吃得超滿足。此外，每位開鍋328元，除了含原味精神湯底，也有新鮮蔬菜、豐富附餐、明治冰淇淋、飲料及醬料可以無限吃到飽，加購肉品、海鮮則可吃得更加豐盛，台北聖誕、跨年用餐新選項必收。
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