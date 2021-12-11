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肯德基4大隱秘優惠碼！「8塊雞＋蛋撻禮盒」限時68折、雞米花＆雞塊買1送1

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／肯德基官網
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年末時分各餐飲漲價消息此起彼落，肯德基繼宣佈跟進調整部分餐點價格，12月也祭出了系列新品「奶油香蒜雪花脆雞」、「紐奧良烤全雞」等。今天要跟大家分享網路訂餐及現場同步適用的優惠，除了可使用預訂快取買XL套餐1元入手蛋撻、買桶餐1元加購雙色QQ球，還有雙12快閃的套餐現省239元、年終感恩祭人氣點心買一送一，加碼隱藏版優惠碼，讓速食控也有划算的餐點選項可以稍微省荷包。

雙12套餐「8塊雞＋1盒6顆蛋撻＋1瓶可樂」

圖／肯德基官網
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配合雙12，肯德基祭出專屬套餐組合，即日起憑優惠碼「50212」即可購買一桶8塊咔啦脆雞、原味蛋撻禮盒及一瓶可樂，原價754元下殺68折售價515元，經典搭配的炸雞、蛋撻、可樂一次滿足，限10:30後供應，數量有限售完為止。

年終感恩祭買一送一

圖／肯德基官網
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隨著年末將至，肯德基推出年終感恩祭，其中四塊雞塊、大份勁爆雞米花都有同品項買一送一，截至12/31一份價吃兩份漲價也不怕，網路訂餐與電話訂餐同享優惠。而活動亦有專屬組合，包含優惠碼40321「4塊咔啦脆雞、1份大香酥脆薯、1份雙色轉轉QQ球及2小杯百事可樂」只要249元、40210「6塊咔啦脆雞、3顆原味蛋撻、3小杯百事可樂」339元，提醒大家外送服務和第三方外送平台不適用，優惠數量有限，售完為止。

振興真心週年慶「5塊雞＋點心盒＋雙色轉轉QQ球＋2顆蛋撻＋紅茶」

圖／肯德基官網
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即日起至12/31，憑振興真心週年慶優惠碼「21954」，於官網優惠券專區或結帳時出示優惠券或手機圖檔，即可享有優惠餐點，兩人分食5塊雞、一份點心盒（上校雞塊+香酥脆薯）、一份雙色轉轉QQ球、兩顆原味蛋撻、兩杯小杯冰紅茶，原價512元只要309元，台大卓越餐廳、桃園高鐵數位旗艦餐廳、新竹湖口餐廳不參與此活動。

台塑企業超能量雙饗餐

圖／肯德基官網
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小資族若想吃得豐盛，也可使用優惠代碼「22524」，199元享價值309元的一個上校原味脆雞堡、一份紙包雞、一份點心盒（上校雞塊及香酥脆薯）與兩杯小杯冰紅茶，即日起至2022/2/28皆適用，但台大卓越餐廳、桃園高鐵數位旗艦餐廳、新竹湖口餐廳、新店安康餐廳、文心家樂福餐廳、台北光復餐廳、宜蘭家樂福餐廳無法使用。

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