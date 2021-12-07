身穿「金銀紅綠」任一色　大海蝦免費吃！問鼎火鍋12月優惠，加推松露燕麥奶湯底

海鮮控號外！主打宮廷火鍋的「問鼎」每月不定時以身分證、生日、健保卡等數字加總，推出送鮑魚、鮮蝦的活動，12月因應聖誕節特別推出服裝好康，只要穿上應景的「金、銀、紅、綠」上衣，任一色即送10尾南美大海蝦，兩人成行即符合資格，最多可免費開吃40隻甜蝦，12月聚餐手刀訂位準沒錯。

圖／問鼎提供

為歡迎聖誕節，問鼎火鍋推出12月專屬優惠，即日起凡兩位成人同行並至少提前一天預約訂位，只有其中一人上衣身穿「紅、綠、金、銀」任一色，即可獲得10隻南美脆甜大海蝦，2人上衣身穿任二色，則贈20尾，以此類推，每桌至多可免費領40尾大海蝦，幫大餐加料。提醒大家活動每人消費門檻為900元，到店記得主動告知欲參與此活動，而12/24、12/25、12/30、12/31四日不適用。

圖／問鼎官方臉書專頁

此外，問鼎最新聯手瑞典燕麥奶OATLY、義大利Urbani黑松露，獨家打造奢華養生級「松露燕麥奶」新湯底，入口滑順且香氣濃醇，有了黑松露的點綴更讓整體風味大升級，不吃牛奶鍋、起司鍋的人有新選項。最新口味湯頭限定登場每鍋198元，再附贈一份綜合鮮菇。

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