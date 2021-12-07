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台北最狂肉桂捲市集升級！全台最大「甜點控市集」集結逾50家名店＋草莓甜點吃到跨年

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／甜點控市集官網
圖／甜點控市集官網

甜點控量身打造的市集來了！今年4月全台首個「肉桂捲市集」引爆饕客朝聖熱潮，如今12月配合耶誕跨年盛事，升級版「甜點控市集」集結超過50家甜點品牌選在12/10起正式開跑。此回活動不僅拉長舉辦時間與場地範圍，還串聯了「顆顆書店」、「有趣市集」、「咖啡爽節」，讓所有人都能至最盛大的「信義香堤跨年市集」共襄盛舉，截至隔年1/2天天都能逛。

「Nowa Nowa のわのわ」9愛肉桂パン、貓嘰咕「自家烘焙咖啡肉桂捲」。圖／甜點控市集官網
「Nowa Nowa のわのわ」9愛肉桂パン、貓嘰咕「自家烘焙咖啡肉桂捲」。圖／甜點控市集官網

此次「甜點控市集」以冬季限定草莓控主場為延伸，加碼各種口味的肉桂捲、司康、國王派、獨家甜點，活動共推出7個檔期，平日週一至四、假日週五至日各有不同店家參與。首波打頭陣的有「職男の捲店」、「柳橙王子」、「貓嘰咕自家烘焙咖啡」、「ChewChew 雞蛋糕甜點室」、「孩初」、「Nowa Nowa のわのわ」、「I am what I am cafe」、「Sonbérnor 松柏農」、「At My Table」，12/10起連3天快閃，除了最受矚目的肉桂捲，「柳橙王子」市集限定「草莓金箔松露可麗餅」亦是一大亮點。

「柳橙王子」草莓金箔松露可麗餅、「Sheryl's Recipe 嗜甜女子」草莓厚達克瓦茲。圖／甜點控市集官網
「柳橙王子」草莓金箔松露可麗餅、「Sheryl's Recipe 嗜甜女子」草莓厚達克瓦茲。圖／甜點控市集官網

而12/24至12/26的聖誕場更能一次體驗21家甜點品牌，包含「百分之甜」、「小涼院霜淇淋專門店」、「休習日 Z Day Cafe」、「森林甜點有限公司」、「好棒胖 日式牛奶棒專賣」等，若擔心親臨現場時無法搶購心儀的品項，也可至活動官網線上預購，在預定時間內領貨即可。

「孩初」蔓蔓乳酪貝果、「悄悄好食」檸檬珍珠糖司康、「壹玖木巷」金萱焙茶司康。圖／甜點控市集官網
「孩初」蔓蔓乳酪貝果、「悄悄好食」檸檬珍珠糖司康、「壹玖木巷」金萱焙茶司康。圖／甜點控市集官網

值得一提的是，線上預購滿額666元，還能免費獲得一張價值99元的「甜甜PASS卡」，整個市集檔期內都可使用，包含現場特約攤位95折、獨家「草莓金箔松露可麗餅」第二杯半價，如購買「甜甜PASS悠遊卡」截至隔年3月底更享甜點控網站95折。

圖／甜點控市集官網
圖／甜點控市集官網

另外，市集現場也將有逾20款現場才買得到的精緻甜點，肉桂蔓越莓燕麥餅乾、草莓乳酪馬卡龍、草莓雪花酥、草莓杏仁粒胖貝費南雪、玫瑰蘋果塔等印有盡有，台北螞蟻人先手刀筆記揪團衝一波！

甜點控市集

活動日期：2021/12/10～2022/01/02（2021/12/31除外）
活動時間：14:00-21:00
地點：台北市信義區香堤廣場
品項：草莓、肉桂捲、司康、國王派、獨家甜點

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