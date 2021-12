台北最狂肉桂捲市集升級！全台最大「甜點控市集」集結逾50家名店＋草莓甜點吃到跨年

為甜點控量身打造的市集來了!今年4月全台首個「肉桂捲市集」引爆饕客朝聖熱潮,如今12月配合耶誕跨年盛事,升級版「甜點控市集」集結超過50家甜點品牌選在12/10起正式開跑。此回活動不僅拉長舉辦時間與場地範圍,還串聯了「顆顆書店」、「有趣市集」、「咖啡爽節」,讓所有人都能至最盛大的「信義香堤跨年市集」共襄盛舉,截至隔年1/2天天都能逛。

「Nowa Nowa のわのわ」9愛肉桂パン、貓嘰咕「自家烘焙咖啡肉桂捲」。圖/甜點控市集官網

此次「甜點控市集」以冬季限定草莓控主場為延伸,加碼各種口味的肉桂捲、司康、國王派、獨家甜點,活動共推出7個檔期,平日週一至四、假日週五至日各有不同店家參與。首波打頭陣的有「職男の捲店」、「柳橙王子」、「貓嘰咕自家烘焙咖啡」、「ChewChew 雞蛋糕甜點室」、「孩初」、「Nowa Nowa のわのわ」、「I am what I am cafe」、「Sonbérnor 松柏農」、「At My Table」,12/10起連3天快閃,除了最受矚目的肉桂捲,「柳橙王子」市集限定「草莓金箔松露可麗餅」亦是一大亮點。

「柳橙王子」草莓金箔松露可麗餅、「Sheryl's Recipe 嗜甜女子」草莓厚達克瓦茲。圖/甜點控市集官網

而12/24至12/26的聖誕場更能一次體驗21家甜點品牌,包含「百分之甜」、「小涼院霜淇淋專門店」、「休習日 Z Day Cafe」、「森林甜點有限公司」、「好棒胖 日式牛奶棒專賣」等,若擔心親臨現場時無法搶購心儀的品項,也可至活動官網線上預購,在預定時間內領貨即可。

「孩初」蔓蔓乳酪貝果、「悄悄好食」檸檬珍珠糖司康、「壹玖木巷」金萱焙茶司康。圖/甜點控市集官網

值得一提的是,線上預購滿額666元,還能免費獲得一張價值99元的「甜甜PASS卡」,整個市集檔期內都可使用,包含現場特約攤位95折、獨家「草莓金箔松露可麗餅」第二杯半價,如購買「甜甜PASS悠遊卡」截至隔年3月底更享甜點控網站95折。

另外,市集現場也將有逾20款現場才買得到的精緻甜點,肉桂蔓越莓燕麥餅乾、草莓乳酪馬卡龍、草莓雪花酥、草莓杏仁粒胖貝費南雪、玫瑰蘋果塔等印有盡有,台北螞蟻人先手刀筆記揪團衝一波!

活動日期:2021/12/10~2022/01/02(2021/12/31除外)活動時間:14:00-21:00地點:台北市信義區香堤廣場品項:草莓、肉桂捲、司康、國王派、獨家甜點

