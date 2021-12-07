耶誕節要來了！台北「飯店耶誕大餐5選」、A5和牛、波士頓龍蝦與美酒無限暢飲統統都有

年底除了跨年活動以外，最引頸期盼的莫過是一年一度的耶誕節了，美輪美奐的街燈與耶誕樹點綴了歲末的爛漫氣氛，近年也越來越多慶祝活動，像是演唱會或市集等，而各大飯店也不例外，紛紛推出耶誕大餐應戰。這回UDN小編整理台北5大飯店的耶誕大餐或甜點，A5和牛、波士頓龍蝦與美酒無限暢飲等統統都有，一起來看看吧！

台北寒舍艾美酒店 Le Méridien Taipei

台北寒舍艾美酒店旗下「探索廚房」於12月24日晚餐及12月25日午、晚餐推出耶誕大餐，成人每位2,080元（額外支付10%服務費），可以爽吃幾十種Buffet，包含「炭烤區」加拿大雪蟹、天使紅蝦、無骨美國牛小排與紐西蘭羊排；「切肉檯」則有爐烤火雞與美國戰斧牛排等：至於「西式熱菜區」有青醬海鮮鮭魚卵義大利麵與燒烤豬肋排等，不僅如此還有鐵板炸物區與各式甜點蛋糕等多樣美食任君挑選，快上觀查詢更多優惠與撥打電話預訂吧！

官網：www.lemeridien-taipei.com

圖／台北寒舍艾美酒店官網

台北喜來登大飯店

台北喜來登大飯店推出耶誕精緻甜點，由由點心房莊光敬主廚精心設計，價格從220元至1,280元都有，包含奶香濃郁且紮實的德國傳統麵包「杏仁水果史多倫」、法國百年新年甜點「蘭姆葡萄國王派」與各式酒漬水果乾與堅果製成的「耶誕水果蛋糕」，除此之外，還有融合橙酒巧克力慕斯搭配伯爵茶奶餡的「冰雪大地」與紅色鈴鐺造型的「聖誕許願鈴鐺」慕斯酥餅等，即日起至12月31日皆有販售，建議若要訂購冰雪大地，需三天前預訂喔。

官網：www.sheratongrandtaipei.com

圖／台北喜來登大飯店官網

台北萬豪酒店

台北萬豪酒店旗下有多家餐飲品牌，在耶誕禮推出「想吃什麼自己選」活動，包含Garden Kitchen 自助饗宴每人2,280元起，爽吃海陸雙饗中的炭烤美國肋眼牛排與明蝦，或高級松露燉飯佐蔬菜起酥捲等；另外還有Mark's Shabu的雙人5,000元套餐 ，爽吃特選頂級食材含甜蝦、海膽、干貝、冬季黑松露、鮑魚、鱈場蟹等，還有日本和牛沙朗、烏魚子炒飯與各式甜點等，其他還有Mark's Teppanyaki 的鐵板套餐與INGE'S Bar & Grill 耶誕雙人餐。快把握機會預訂12月24與25的大餐吧！

官網：www.taipeimarriott.com.tw

圖／台北萬豪酒店官網

圖／台北萬豪酒店官網

台北君悅酒店

台北君悅酒店一連推出「璀璨耶誕新年季」優惠活動，強調儀式感溫馨盛宴，旗下各家餐廳都有推出限定套餐，像是「凱菲屋」12月24日與12月31日推出爐烤火雞套餐，不同時段從980元從2180元(10%服務費另計)都有；另外旗下Ziga Zaga則有義大利耶誕大餐，只要於晚上10點進場還有現場演奏活動，並享有3小時無限暢飲只要1480元（10%服務費另計）；或是還有Cheers 歡飲廊的半自助饗宴，只要晚上9點後進場後同樣享有現場演奏活動、超值優惠盡興暢飲900元（10%服務費另計）。

官網：www.hyatt.com

圖／台北君悅酒店官網

圖／台北君悅酒店官網

晶華酒店

晶華酒店旗下的ROBINS’S牛排館推出「平安夜饗宴」餐點，只要於12月24日以及聖誕節當天到店內用餐，爽吃油封鮭魚．柚子．蒔蘿庫利、栗子湯．青蘋果．松露、搭配波士頓龍蝦、香料奶油與經典ROBIN’S沙拉吧，更狂的是主菜還可以選西班牙伊比利豚上蓋肉、美國頂級肋眼牛排、或澳洲榖飼200天戰斧雙人分享餐，再配上聖誕限定甜點美酒，每套4,580元起。除了牛排還有ROBINS’S鐵板燒可選擇，大啖日本A5黑毛和牛肋眼。

官網：www.regenttaiwan.com

圖／台北晶華酒店官網

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