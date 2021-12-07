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金馬「美國女孩」同款冰淇淋聖代！台北人回憶「双聖美式餐廳」憑票根享8折

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／美國女孩官方臉書、IG@manmanplay授權、IG@saniya_tako_1plus授權
圖／美國女孩官方臉書IG@manmanplay授權IG@saniya_tako_1plus授權

2021年國片《美國女孩》勇奪金馬獎3大獎項，上映首週全台票房數字約600萬，成為新片票房冠軍且好評不斷。除了有細膩描繪家庭關係的劇情及細節引發共鳴，電影中的拍攝場景之一「Swensen's双聖美式餐飲」實際亦是台北人的共同記憶，如今這家老牌美式餐廳品牌全台僅剩一家分店，日前特別新推專屬優惠，憑電影票根到店用餐，享用開胃餐點或冰淇淋聖代即打8折，截至12/15完成指定步驟還可加碼抽免費電影票，不論是不是粉絲都別錯過！

圖／IG@saniya_tako_1plus授權
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來自美國舊金山的「双聖美式餐飲」1984年登台，以冰淇淋最為知名，為超過30年的老牌美式餐廳。然而全台第一間美式家庭餐廳仁愛店、天母店、內湖店等門市相繼歇業，目前唯一營業據點為民生店，復古店裝讓人秒穿越回80、90年代，體驗當時最時尚的象徵。

圖／IG@manmanplay授權
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作為當時代海歸民眾回味美國餐點的朝聖地，双聖餐廳的招牌美式早午餐、牛排、義大利麵至今都呈現高水準的美味，家庭風的擺盤十分親民。而飯後自然少不了靈魂主角「冰淇淋聖代」，點一份「香蕉船」或一次9球冰淇淋「環遊世界」絕對能滿足一家大小，螞蟻人也可選擇「巧克力百匯聖代」，各款口味的冰淇淋堆疊加上布朗尼與棉花糖，每口都甜得幸福。

圖／IG@manmanplay授權
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隨著電影上映，不少人看了預告或電影都陷入回憶旋渦，值得一提的是，即日起至2022/1/31，只要憑「美國女孩」電影票根到双聖用餐，即可享開胃餐點或冰淇淋聖代8折好康，省荷包重溫熟悉的美味。提醒大家每張票根限享一份餐點優惠，限使用一次，活動不可與其他優惠或折扣併用。此外，即日起至12/15 22:00若至店家官方臉書貼文完整抽獎步驟，即有機會免費獲得兩張「美國女孩」電影票，12/17下午公佈三位名額。

圖／IG@manmanplay授權
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双聖Swensen's美式餐飲 民生店
地址：台北市民生東路三段135號7F
營業時間：平日11:30-14:30、17:30-21:30；假日：08:00-22:00

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